عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاع الكهرباء.. روسيا تدمر 40% من نظام الطاقة الأوكراني بهجمات صاروخية

انقطاع الكهرباء في
انقطاع الكهرباء في أوكرانيا

ما زال نحو 40% من شبكة الكهرباء الأوكرانية معطلًا اليوم الخميس، بعد أسبوع من الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة، وفق شركة الكهرباء الأوكرانية الخاصة DTEK، مع استمرار العمل على إصلاحها.

وقالت الشركة في بيان على موقع تلجرام: "دمرت روسيا 40% من نظام الطاقة الأوكراني بهجمات صاروخية إرهابية. وقُتل وجُرح العشرات من عمال الطاقة".

وبعد تكبدها خسائر عسكرية على الأرض، بدأت روسيا في استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية في أكتوبر، ما تسبب بأضرار جسيمة وبنقص حاد في الكهرباء يعاني منه ملايين الأوكرانيين كل يوم.

بوريل: ندرس آليات لإجبار روسيا على دفع كلفة إعادة إعمار أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي بصدد تخصيص مليون يورو لعمليات إزالة الألغام في أوكرانيا

في 24 نوفمبر، تركت الضربات الكثيفة على هذه المواقع مناطق بأكملها باردة ومظلمة، بما في ذلك العاصمة كييف.

ويهدد توجيه ضربات روسية جديدة بتدهور وضع الكهرباء أكثر والتسبب بأزمة لاجئين جديدة في الشتاء.

وقالت شركة DTEK "يقوم مهندسو الكهرباء بكل ما هو ممكن ومستحيل لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة"، مشيرة إلى أن فرقها الفنية تعمل "ليل نهار" لإصلاح البنى التحتية بسرعة.

كما قالت الشركة  الخاصة إنها "تفعل كل ما بوسعها لتوفير الكهرباء في كل منزل في كييف مرة أو مرتين على الأقل" في اليوم.

للحصول على القليل من الضوء أو الحرارة خلال فترات انقطاع  الكهرباء اليومية، يتعين على الأوكرانيين اللجوء إلى حلول بديلة ولا سيما استخدام الشموع أو المولدات التي تؤدي في بعض الأحيان إلى حرائق عرضية مميتة.

وقالت أجهزة الإسعاف الأوكرانية الأربعاء إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية بجروح في حرائق الثلاثاء.

الكهرباء روسيا أوكرانيا كييف الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

النقض ترفض طعن جمال اللبان وتؤيد السجن 15 عاما في الكسب غير المشروع

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

بعد أنباء مفاوضات الأهلي.. إمام عاشور يضع شرطا للتجديد مع الزمالك

أسطورة السعودية.. العويران يفجر مفاجأة مدوية بشأن رونالدو وليفربول

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

كيف تطلب حاجتك من الله؟.. وأفضل ما يقال ليلة الجمعة لقضاء الحوائج

«مسميني شبشب حمام».. زوجة عن زوجها: مصيبة كبيرة ليه وأهلي.. وإعلامية: «قليل الأدب»

بدل متجيلك الفاتورة أد كدا .. نداء عاجل من أحمد موسى للمواطنين

ماذا يقول الله في جوف الليل؟.. ومن هم الثلاثة المُجابون في هذه الساعة ؟

بعد التجديد لمفتي الجمهورية.. شوقي علام يسطر التاريخ بـــ8 سنوات إنجازات وريادة دينية

حد نشر الفيديو غيري.. حيثيات حكم حبس مرتضى منصور شهرا لسب الخطيب

بالأسماء.. عمداء جدد لـ كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

مصر لن تعطش .. الدبلوماسية تهزم أثيوبيا في مجلس الأمن .. تحركات خارجية مكثفة للحفاظ على أمننا المائي

ترشيحاتنا

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

البرازيلي جراسلي لـ صدى البلد: السيليساو المرشح الأول للفوز بالمونديال وإصابة نيمار مقلقة

النهاية كلبوش.. جمال اللبان من موظف إلى مليونير

إطلاق قافلة طبية لخدمة قادرون باختلاف بمحافظات القناة

لا تكرروا الأخطاء.. أمين عام الناتو يحذر من تبعية أوروبا للصين

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية تجميل ولا فوتوشوب.. بشرى تثير الجدل في أحدث ظهور

منها نوع من الزبادي .. أطعمة كارثية على مرضى السكر

كيف اختارت بوسي إطلالتها لتثير الجدل عبر إنستجرام؟ شاهد

نوع مهمل من التوابل الشعبية يخلصك من دهون البطن العنيدة بسرعة لا تتوقعها

فيديو

وزير الإسكان : المنصورة الجديدة بها 225 فدانا للقطاع الخاص

هبوط الدولار عالميا والذهب يسجل سعرا قياسيا.. تغطية خاصة

برودة مع فرص سقوط أمطار.. توقعات طقس اليوم

السهام الحمراء.. ماذا تفعل الطائرات البريطانية فوق سماء سهل حشيش؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ