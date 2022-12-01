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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل: ندرس آليات لإجبار روسيا على دفع كلفة إعادة إعمار أوكرانيا

مسئول السياسة الخارجية
مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جويب بوريل

أعلن مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس أنه سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين افتتح اجتماعهم في لودز في بولندا "كل الإمكانيات القانونية" التي من شأنها أن تجبر روسيا على دفع ثمن تدمير أوكرانيا.

وقال بوريل "صادرنا حوالى عشرين مليار يورو من أثرياء قريبين من السلطة وأشخاص يدعمون روسيا، ونحن نتحكم في حوالى 300 مليار من الموارد المالية للبنك المركزي الروسي".

وأكد في الاجتماع الوزاري للمنظمة أنه "يجب استخدام هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا".

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وتضم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 57 بلدا عضوا بينها روسيا وأوكرانيا. ورفضت وارسو التي تتولى الرئاسة الدورية لهذه المنظمة هذا العام السماح لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بدخول أراضيها. ودانت موسكو هذا القرار "الاستفزازي". ويمثل روسيا في لودز سفيرها لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ودان بوريل العدوان الروسي على أوكرانيا، معتبرا أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقال إن "روسيا جلبت الحرب إلى أوروبا وقوضت ميثاق الأمم المتحدة وفشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية".

كما أكد أن أوروبا والعالم "بحاجة إلى نظام أمني جديد في أوروبا بعد أن حطمت روسيا بالكامل النظام الذي كان لدينا".

وأعلن عن اقتراح يقضي "بتوفير الدعم (لفكرة) المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا"، مؤكدا أن "يجب مناقشتها والموافقة عليها أولاً من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثم من قبل الأمم المتحدة".

بوريل روسيا أوكرانيا اوروبا بولندا

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