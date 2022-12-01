الفيفا يعلن حكم مباراة غانا وأوروجواي المصيرية بكأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حكم مباراة غانا وأوروجواي غدا التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

واختار الفيفا الألماني دانيال سيبيرت حكما للمباراة ويعاونه جان سيديل ورافاييل فولتين، وحكمة رابعة يوشيمي يامشيتا، وحكم الفار باستيان دانكيرت وبول فان بويكا.

وتعد مباراة غانا أمام أوروجواي واحدة من أقوى المباريات في ظل حاجة الفريقين إلى الفوز بها من أجل التأهل إلى الدور المقبل .

ويحتل ​منتخب غانا​ المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط خلف البرتغال المتصدر بـ6 نقاط، بينما يحتل منتخب أوروجواي المركز الثالث بنقطة وحيدة وكوريا الجنوبية في المركز الأخير بنقطة.