ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

ظاهرة دوران الأغنام حول نفسها بدأت في الصين والآن وصلت إلى الأردن بعد عدة أسابيع فقط من ظهورها، دون أي تفسير علمي حتى الآن.

ظاهرة دوران الأغنام

على موقع "تويتر" انتشر مقطع فيديو جرى التقاطه بمدينة الكرك في الأردن يظهر دوران الأغنام حول نفسها، وتساءل رواد الموقع عن السبب في ظهورها مجددًا، مشيرين إلى عدم وجود تفسير علمي.

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وللمزيد حول تفسيرات ظاهرة طواف الأغنام أو دوران الأغنام حول نفسها والتي بدأت في الصين ووصلت إلى الأردن شاهد الفيديوجراف التالي: