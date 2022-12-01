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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان لم يعد يتحمل.. ميقاتي يطالب بسرعة إنهاء أزمة النزوح السوري

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

 طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مجددا المجتمع الدولي بالتعاون في إنهاء أزمة النزوح السوري باعتبارها تشكل ضغطا على لبنان في مختلف الصعد.

جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي، اليوم الخميس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي، داعيا إلى التنسيق مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة لحل هذه المعضلة، لأنها تشكل ضغطا على الواقع اللبناني، ولم يعد لبنان يمتلك القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف.

وشدد على أن الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة النازحين السوريين تباعا إلى بلادهم بعد استقرار الأوضاع في سوريا".

بدوره، قال غراندي إن استضافة آلاف السوريين وغيرهم من اللاجئين هي مسؤولية ضاغطة جدا على لبنان، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستستمر في دعم لبنان والشعب اللبناني، بما في ذلك الدعم الإنساني.

وأضاف، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان مسؤولة عن اللاجئين، وسنواصل حشد الموارد الدولية لهم، وللأشخاص الذين يرغبون منهم في العودة إلى سوريا، وهناك دفعات عادت منذ أسابيع، ونحن نواصل تقديم الدعم لهم.

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