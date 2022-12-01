للمصريين بالخارج.. اعرف قيمة الوديعة البنكية للسيارة تويوتا افانزا بالدولار

تعتبر السيارة تويوتا افانزا إحدى أشهر إصدارات الصانع الياباني المخضرم في فئة السيارات العائلية الكبيرة، وتتميز بقدرتها على السفر لمسافات طويلة، حيث تشتهر بمقصورتها الرحبة، وتوفيرها لتجربة قيادة استثنائية بفضل تجهيزاتها العصرية.

تويوتا افانزا موديل 2022

يتم تحديد قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم.

ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

تويوتا افانزا موديل 2022

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد سيارة تويوتا افانزا المزودة بمحرك 1500 سي سي بداية من إصدار عام 2019 حتى إصدار عام 2023:

تويوتا افانزا موديل 2023 بقيمة قدرها 12,718 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت قيمتها 12,718 دولار (بدون اتفاقيات دولية).

تويوتا افانزا موديل 2022 بقيمة قدرها 11,886 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 11,886 دولار (بدون اتفاقيات دولية).

تويوتا افانزا موديل 2021 بقيمة قدرها 9,766 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 9,766 دولار (بدون اتفاقيات دولية).

تويوتا افانزا موديل 2020 بقيمة قدرها 8,875 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 8,875 دولار (بدون اتفاقيات دولية).

تويوتا افانزا موديل 2019 بقيمة قدرها 8,023 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 8,023 دولار (بدون اتفاقيات دولية).

تويوتا افانزا موديل 2022

أسعار السيارة تويوتا افانزا موديل 2022

يبلغ سعر السيارة تويوتا افانزا موديل 2022 في الكويت نحو 4,400 دينار كويتي.

تويوتا افانزا موديل 2022

مواصفات تويوتا افانزا موديل 2022

تعتمد السيارة تويوتا افانزا موديل 2022 على محرك بسعة 1500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 103 أحصنة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 136 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيك بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومترا في الساعة، وبتلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية تستغرق 13.5 ثانية.