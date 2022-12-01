تبدأ من 120 ألف درهم.. 5 سيارات دفع رباعي جديدة في الإمارات|صور

يتميز السوق الإماراتي للسيارات بالعديد من إصدارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات التي تتميز بمنظومة دفع رباعي قوية، بالإضافة لعديد من وسائل الرفاهية الحديثة.
يستعرض صدى البلد في السياق التالي أبرز سيارات الدفع الرباعي الجديدة في السوق الإماراتي.
فورد اكسبلورر موديل 2022
تأتي السيارة فورد اكسبلورر موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 400 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 563 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 237 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثوان.
أسعار السيارة فورد اكسبلورر موديل 2022
الفئة الأولى بسعر 151,100 درهم
الفئة الثانية بسعر 166,545 درهم
الفئة الثالثة بسعر 189,395 درهم
الفئة الرابعة بسعر 203,080 درهم
الفئة الخامسة بسعر 236,150 درهم
كيا تيلورايد موديل 2022
تستمد السيارة فورد اكسبلورر موديل 2022 قوتها من محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3800 سي سي، يضخ قوة تصل الى 291 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.
أسعار السيارة كيا تيلورايد موديل 2022
فئة LX بسعر 123,000 درهم
فئة EX بسعر 160,000 درهم
فئة SX بسعر 175,000 درهم
فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022
جاءت السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 276 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوان.
أسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022
فئة TRENDLINE بسعر 138,170 درهم
فئة TRENDLINE بسعر 148,147 درهم
فئة COMFORTLINE AWD بسعر 168,827 درهم
فئة HIGHLINEبسعر 192,464 درهم
تويوتا برادو موديل 2022
حصلت السيارة تويوتا برادو موديل 2022 على محرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 381 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان.
أسعار السيارة تويوتا برادو موديل 2022
فئة EXR بسعر 160,900 درهم
فئة GXR بسعر 177,900 درهم
فئة ADVENTURE بسعر 192,900 درهم
GMC أكاديا موديل 2022
تتوفر السيارة GMC أكاديا موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 310 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 366 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 210 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوان.
أسعار السيارة GMC أكاديا موديل 2022
فئة SLT1 بسعر 136,900 درهم
فئة SLT2 بسعر 138,500 درهم
فئة AT4 بسعر 162,000 درهم
فئة DENALI بسعر 190,000 درهم