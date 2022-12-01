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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 120 ألف درهم.. 5 سيارات دفع رباعي جديدة في الإمارات|صور

صدى البلد

يتميز السوق الإماراتي للسيارات بالعديد من إصدارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات التي تتميز بمنظومة دفع رباعي قوية، بالإضافة لعديد من وسائل الرفاهية الحديثة.

 

يستعرض صدى البلد في السياق التالي أبرز سيارات الدفع الرباعي الجديدة في السوق الإماراتي. 

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فورد اكسبلورر موديل 2022

فورد اكسبلورر موديل 2022

تأتي السيارة فورد اكسبلورر موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 400 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 563 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 237 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثوان.

 

أسعار السيارة فورد اكسبلورر موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 151,100 درهم

الفئة الثانية بسعر 166,545 درهم

الفئة الثالثة بسعر 189,395 درهم

الفئة الرابعة بسعر 203,080 درهم

الفئة الخامسة بسعر 236,150 درهم

 

كيا تيلورايد موديل 2022

كيا تيلورايد موديل 2022

تستمد السيارة فورد اكسبلورر موديل 2022 قوتها من محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3800 سي سي، يضخ قوة تصل الى 291 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

 

أسعار السيارة كيا تيلورايد موديل 2022

فئة LX بسعر 123,000 درهم

فئة  EX بسعر 160,000 درهم 

فئة SX بسعر 175,000 درهم

 

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

جاءت السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 276 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوان.

 

أسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

فئة TRENDLINE بسعر 138,170 درهم

فئة  TRENDLINE بسعر 148,147 درهم

فئة  COMFORTLINE AWD بسعر 168,827 درهم

فئة HIGHLINEبسعر 192,464 درهم

 

تويوتا برادو موديل 2022

تويوتا برادو موديل 2022

حصلت السيارة تويوتا برادو موديل 2022 على محرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 381 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان.

 

أسعار السيارة تويوتا برادو موديل 2022

فئة  EXR بسعر 160,900 درهم

فئة GXR بسعر 177,900 درهم

فئة ADVENTURE بسعر 192,900 درهم

 

GMC أكاديا موديل 2022

GMC أكاديا موديل 2022

تتوفر السيارة GMC أكاديا موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 310 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 366 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 210 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوان.

 

أسعار السيارة GMC أكاديا موديل 2022

فئة SLT1 بسعر 136,900 درهم

فئة  SLT2 بسعر 138,500 درهم

فئة AT4 بسعر 162,000 درهم

فئة  DENALI بسعر 190,000 درهم

 

GMC أكاديا تويوتا برادو فولكس فاجن تيرامونت كيا تيلورايد فورد اكسبلورر الدفع الرباعي الامارات

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