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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة تصل إلى 30 ألف جنيه على أسعار سيتروين C-elysee موديل 2023

صدى البلد

زادت الأسعار الرسمية للسيارة سيتروين C-elysee موديل 2023 في السوق المصري بقيمة تصل الى 30 ألف جنيه، وتعتبر سيارة السيدان أقل إصدارات العلامة التجارية سعراً، وتعد موجهة للفئة الاقتصادية.

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 سيتروين C-elysee موديل 2022 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سيتروين C-elysee موديل 2022

سيتروين C-elysee موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بسعر 389,900 جنيه.

سيتروين C-elysee موديل 2023 الفئة الثانية LUXURY بسعر 429,900 جنيه.

 سيتروين C-elysee موديل 2022 

مواصفات سيتروين C-elysee موديل 2023

تصل السرعة القصوى للسيارة سيتروين C-elysee موديل 2023 الى 188 كيلومتر في الساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبت حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.7 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 7.3 لتر عند قطع مسافة تصل الى 100 كيلومتر تقريباً، وتبلغ سعة خزان الوقود 50 لتر.

 سيتروين C-elysee موديل 2022 

تعتمد السيارة سيتروين C-elysee موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 115 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 6 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 150 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي للعجلات.

 

 وتأتى سيتروين C-elysee موديل 2022 بالعديد من المميزات من التجهيزات، مثل شاشة عرض 7 بوصة ومثبت للسرعة وتكييف مانيوال أو ديجيتال، و 4 سماعات وبلوتووث وUSB، وتضم عدد من وسائل الأمان والحماية من بينها حساسات للركن في الخلف وفرامل ABS وEBD و2 ايرباج وسنتر لوك وكاميرا في الخلف.

 

سيتروين C-elysee سيتروين C-elysee مانيوال السيدان السوق المصري

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