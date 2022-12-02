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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحلم بالعالمية

بطولة الجمهورية لذوي الإعاقة.. ابنة المنيا تحصد 3 ميداليات ذهبية بألعاب القوى

البطله هند سلطان
البطله هند سلطان تفوز بالميداليه الذهبيه

بطلة جديدة تكتب اسمها باحرف من نور في سجل البطولات الرياضيه بعد أن حصدت 4 ميداليات في بطولات الجمهوريه لألعاب القوي للإعاقة الحركية منهم 3 ذهبيات وفضية.

فهي اللاعبه هند سلطان على محمد ابنة المنيا من ذوي القدرات الخاصة والتي استطاعت أن تفوز بأربع ميدليات ذهبية وفضية في لعبتي دفع الجلة والوثب الطويل.

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تقول اللاعبة هند سلطان على محمد: "أنا من أبناء المنيا وبدأت ممارسة الرياضة منذ فترة والتحقت بجمعية العمالقة وقصار القامة بالمنيا ولعبت في نادي السكه الحديد وحصلت على المركز الأول في بطولات ألعاب القوي على مستوى الجمهوريه.

وأضافت: شاركت في بطولة الجمهورية وحصلت على المركز الأول في 3 بطولات وحصدت 3 ميداليات ذهببة في رمي الجلة والوثب الطويل وكذلك حصلت على الميدالية الفضية، فأنا من عشاق الرياضة وأحب دائما حصد الالقاب والبطولات المختلفة.

وقدمت هند الشكر لاسرتها لدعمهم المستمر لها في ممارسة الرياضة والتشجيع المستمر لها في الاشتراك في البطولات وأوضحت انها استطاعت التنسيق في الوقت بين الأسرة والتدريب والعمل. 

وقالت هند: "اتمني الالتحاق بالمنتخب المصري لتمثيل مصر في المحافل الدولية والعالمية وحصد العديد من الجوائز والالقاب وأن أكون بطلة عالم لاني حاليا اجتهد في التدريب لكي أحقق أرقام قياسية جديدة في الوثب الطويل ودفع الجلة".

يشار إلى أنه يتم إنشاء نادي متحدي الاعاقة على مساحة 10 أفدنة بمدينة المنيا الجديدة وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه بتكلفة 35 مليون جنيه.


 

البطله هند سلطان تفوز بالميداليه الذهبيه
البطله هند سلطان تفوز بالميداليه الذهبيه
البطله هند سلطان تفوز بالميداليه الذهبيه
البطله هند سلطان تفوز بالميداليه الذهبيه
البطله هند سلطان تفوز بالميداليه الذهبيه
البطله هند سلطان تفوز بالميداليه الذهبيه
البطله هند سلطان تفوز بالميداليه الذهبيه
البطله هند سلطان تفوز بالميداليه الذهبيه
البطله هند سلطان تفوز بالميداليه الذهبيه
البطله هند سلطان تفوز بالميداليه الذهبيه
البطله هند سلطان تفوز بالميداليه الذهبيه
البطله هند سلطان تفوز بالميداليه الذهبيه
المنيا ذوي الإعاقة ألعاب القوى ذوي القدرات الخاصة المحافـــل الدوليـــة البطولات الرياضية القدرات الخاصة

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