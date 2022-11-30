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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يشهد المؤتمر السنوي لقسم الجراحة العامة بكلية الطب

المؤتمر السنوي لقسم
المؤتمر السنوي لقسم الجراحة بطب المنيا

أناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمد ابو زيد، نائب المحافظ، للمشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنيا، والذي يمتد على مدار يومين، بمشاركة كوكبة من أعلام الجراحة في مصر والجامعات المصرية والمؤسسات الطبية على مستوي الجمهورية.

 

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جاء ذلك بحضور الدكتور حسام الدين شوقي عميد كلية الطب جامعة المنيا، والدكتور عمرو حمدي، رئيس المؤتمر ورئيس أقسام الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنيا، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور خالد مهران سكرتير عام المؤتمر، والدكتور ناصر زغلول نقيب أطباء المنيا، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي لمستشفيات المنيا الجامعية، وعدد من أعضاء مجلس جمعية الجراحين المصرية، ولفيف كبير من الأطباء والمتخصصين في مجال الجراحة من مختلف المحافظات.

وخلال كلمته، نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للحضور، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمجال الصحة سواء من خلال المبادرات الرئاسية أو تطوير المستشفيات وهذا ما تشهده محافظة المنيا في تلك الفترة، وأشار إلي أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية لما تتيحه من فرصة للأطباء الشباب للاستفادة من خبرات وتجارب الخبراء وأساتذة الجراحة العامة، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي.

من جانبه أوضح الدكتور حسام الدين شوقي عميد كلية الطب جامعة المنيا، أن المؤتمر يتناول كل ما هو حديث وتوصل إليه العلم في مجال الجراحة العامة، من خلال عقد 7 ورش علمية ، يحاضر فيها كوكبة من أعلام الجراحة في مصر، والجامعات المصرية.

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