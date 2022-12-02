بفستان ذهبي .. إنجي المقدم تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة إنجي المقدم على مشاركة، جمهورها بإطلالة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إنجي المقدم، بإطلالة جذابة مميزة مرتدية فستان باللون الذهبي ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

وانتهت الفنانة إنجي المقدم، من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “كاملة” ، والذى تخوض من خلاله أولى بطولاته فى عالم السينما.

ختان الإناث

الفيلم يناقش قضية ختان الإناث ، ومن المقرر أن يشارك فى عدد من المهرجانات قبل طرحه فى السينمات والمنصات الإلكترونية.

فيلم كاملة من بطولة إنجي المقدم ولطفي لبيب وسلوي عثمان.