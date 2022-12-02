عبد العال: فوز السعودية على الأرجنتين خدع اللاعبين والجمهور

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن منتخب السعودية لم يقدم المنتظر منه عقب الفوز على منتخب الأرجنتين في ضربة البداية ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" فوز منتخب السعودية على الأرجنتين "خدع" اللاعبين و الجمهور ولذلك خسر المباراتين في الدور الأول ببطولة كأس العالم ووداع البطولة مبكراً".

وتابع:"فوز منتخب السعودية على الأرجنتين كان مجرد ضربة حظ ولكن المنتخب لم يستطع الاستفادة من هذا الفوز والتأهل للدور التالي بالمونديال ".