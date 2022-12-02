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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد العال: فوز السعودية على الأرجنتين خدع اللاعبين والجمهور

صدى البلد

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن منتخب السعودية لم يقدم المنتظر منه عقب الفوز على منتخب الأرجنتين في ضربة البداية ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" فوز منتخب السعودية على الأرجنتين "خدع" اللاعبين و الجمهور ولذلك خسر المباراتين في الدور الأول ببطولة كأس العالم ووداع البطولة مبكراً".

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موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وتابع:"فوز منتخب السعودية على الأرجنتين كان مجرد ضربة حظ ولكن المنتخب لم يستطع الاستفادة من هذا الفوز والتأهل للدور التالي بالمونديال ".

المونديال الأهلى الدوري المصري السعودية طلائع الجيش رضا عبدالعال الأرجنتين إسلام صادق

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