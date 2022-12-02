شهدت مدينة ميلووكي، أكبر مدن ولاية ويسكنسن الأمريكية جريمة مأساوية أقدم فيها طفل على إنهاء حياة والدته بسبب سماعة الواقع الافتراضي VR.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الجمعة، فإن طفل يبلغ من العمر 10 سنوات فقط أقدم على إنهاء حياة والدته بسبب سماعة VR.

أوضحت الصحيفة البريطانية أن سبب الجريمة البشعة التي اركبها الطفل في حق والدته يرجع إلى رفضها شراء سماعة الواقع الافتراضي له.

واحتجزت قولت الشرطة داخل مدينة ميلووكي الأمريكية الطفل الصغير بتهمة إنهاء حياة والدته وتدعي “كويانا مان” أثناء قيامها بأحد الأعمال المنزلية.

وأبلغت الأخت الكبري للطفل مركز الشرطة بعد قيامه بالجريمة البشعة في حق أمه وفقا لما أكدته صحيفة “Milwaukee Journal Sentinel” الأمريكية المحلية.

طفل أمريكي ينهي حياة والدته

وقالت محامية الطفل الأمريكي الصغير، أنجيلا كننجهام: “هذه الجريمة مأساة عائلية، لا لا يختلف في ذلك مطلقا، ونظام البالغين غير مجهز على الإطلاق لتلبية احتياجات طفل يبلغ من العمر 10 سنوات”.

من جانب، علق عمدة ميلووكي، كافاليير جونسون لـ “لمراسلين”: “في أي وقت يحدث عنف في ميلووكي سواء ارتكب من قبل شخص يبلغ من العمر 10 سنوات أو أكبر من ذلك بكثير، فلابد أن نتوقف عند ذلك”.

بسبب سماعة الواقع الافتراضي.. طفل أمريكي ينهي حياة والدته بمأساوية

بسبب سماعة الواقع الافتراضي.. طفل أمريكي ينهي حياة والدته بمأساوية