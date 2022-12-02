مقدم أمريكان جوت تالنت يحذف آخر فيديوهاته..هل عمليات التجميل السبب؟

وجه تغير

حذف سيمون كويل، أشهر مقدمي برنامج المواهب الأمريكية الشهير، أمريكان جوت تالنت American got talent مقطع فيديو ظهر فيه عبر تطبيق “تويتر” أثار مخاوف حول وضعه الصحي.

سيمون كويل Simon Cowell

ظهر وجه سيمون كويل، المقدم التلفزيوني ورجل الأعمال المشهور في أمريكا وبريطانيا متغير تماما، وفقا لما أكدته صحيفي “نيويورك بوست” الأمريكية و “الديلي ستار” البريطانية.

نشر Simon Cowell خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو عبر “تويتر” يروج فيه لتقديم المواهب إلى الموسم الجديد من برنامج المواهب الشهير أمريكان جوت تالنت American got talent.

وجه تغير..هل عمليات التجميل وراء حذف مقدم أمريكان جوت تالنت آخر فيديوهاته؟

لاحظ متابعي سيمون كويل البالغ من العمر 63 عاما تغير وجه وبدوأ يتداولون صورا من مقطع الفيديو الخاص به والذي حذفه بعدها بوقت قليل.

وقال أشهر مقدمي برنامج المواهب الأمريكية الشهير في مقطع الفيديو: "دقيقتان أو ثلاث دقائق يمكن أن تغير حياتك ، وقد حدث ذلك ، وربما هذه المرة ستكون انت، لذا، يرجى تقديمك الآن لموسم العام المقبل وأنا أتطلع إلى مقابلتك!".

هل عمليات التجميل السبب؟

وكان لمقطع الفيديو الذي نشره Simon Cowell والذي تبلغ مدته 14 ثانية صدى معاكس تماما حيث كثرت مشاركة مخاوف محبيه في التعليقات بشأن المقدم الشهير إثر إجراءه آخر عملية تجميل للوجه.

وكان من بين التعليقات:"وجهه يبدو وكأنه يذوب"، “ما مقدار رفع حاجبيه؟”، عظام الخد أيضا غريبة! “، ”ماذا حدث لوجه وشعر سيمون كويل".

وجاءت هذه التخوفات بعد أن صرح Simon Cowell لصحيفة The Sun بأنه شعر وكأنه من فيلم رعب" إثر إجرائه بوتوكس ومواد حشو للوجه في أبريل الماضي.