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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد دوران الأغنام .. البط يستكمل نفس الظاهرة المريبة حول سيارة..فيديو

بعد دوران الأغنام..
بعد دوران الأغنام.. البط يستكمل نفس الظاهرة المريبة

أثارت ظاهرة دوران الأغنام حول نفسها ذهول الملايين خلال الأيام القليلة الماضية مع تعدد التفسيرات العلمية حول ذلك من مرض أو تغيرات مناخية وسط تداول فيدوهات متعدة توثق تكرارها بين الحيونات والطيور.

ظاهرة دوران الحيوانات والطيور 

وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشر عبر تطبيق “تويتر” دوران مجموعة من البط حول نفسه وسيارة استكمالا لنفس الظاهرة المريبة بالطريقة الدائرية الغريبة.

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ليس مرضا.. زراعة الأردن تكشف سبب دوران الأغنام حول نفسها

دوران الأغنام حول نفسها

أظهر مقطع فيديو قطيعا من الأغنام في جنوب الأردن تدور حول نفسها في منطقة المرج بمحافظة الكرك، وسط ذهول الجميع لما يحدث في حادثة شبيهة لما شهدته الصين، حيث راح قطيع من الأغنام يدور حول نفسه بلا توقف لحوالي أسبوعين.

وقال الشاب الأردني محمد النوايسة الذي وثق الفيديو، إن هذه الظاهرة تحدث لأول مرة أمامه والكثير من المارة توقفوا لالتقاط الصور والفيديوهات للقطيع، حيث أكد راعي الأغنام المسؤول عن الخراف أن ما هذا يحدث لأول مرة في تاريخه.

وتعددت التفسيرات لهذا المشهد غير المألوف الذي أثار حيرة المتخصصين، إذ ذكرت بعض التقارير أن دوران الأغنام قد يرجع إلى إصابتها بمرض بكتيري يسمى داء "الليستريات"، المعروف أيضًا باسم "مرض الدوران"بحسب"العربية نت".

دوران الأغنام حول نفسها


من جانبه، استبعد أستاذ طب إنتاج الماشية والأغنام في جامعة ملبورن الأسترالية، أندرو فيش، أن يكون السبب وراء هذا السلوك "مرض الدوران"، وأوضح أن هذه العدوى عادة تصيب بين 1 و10% فقط من القطيع.

ونبه مات بيل، الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في جلوستر بإنجلترا، خلال مقابلة مع مجلة “نيوزويك”:"تقوم الأغنام بهذا السلوك المتكرر بسبب شعورها بالإحباط نتيجة البقاء في الحظيرة لفترات طويلة".

واختتم الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في جلوستر بإنجلترا أن بقاء الأغنام في الحظيرة لفترات طويلة وشعورها بالإحباط يؤدي إلى سلوك نمطي ألا وهو الدوران المتكرر.
 

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