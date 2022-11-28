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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

أغنام
أغنام

كشف يحيى مدبولي الباحث بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، عن سبب دوران أغنام في الصين في حلقة دائرية عكس عقارب الساعة.

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12 يوما دون توقف.. ظاهرة غريبة تجعل الأغنام تسير بحلقة دائرية

وقال يحيى مدبولي في مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: "هناك تفسيرات كثيرة للحركة الدائرية للأغنام على السوشيال ميديا".

وأضاف يحيى مدبولي: "ظاهرة دورات حيوانات في حركة دائرية حدثت في فترات وسنوات ماضية".

وتابع يحيي مدبولي: "هناك أمراض تجعل الحيوانات تدور في حركات دائرية وأنماط ترتبط بسلوكيات الحيوانات".

وأوضح أن المعلومات المتاحة حول دوران الأغنام في حركة دائرية غير كافية للوصول إلى نتيجة علمية محددة.

اغنام باحث حيوانات اخبار التوك شو الصين

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