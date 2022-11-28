باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

كشف يحيى مدبولي الباحث بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، عن سبب دوران أغنام في الصين في حلقة دائرية عكس عقارب الساعة.

وقال يحيى مدبولي في مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: "هناك تفسيرات كثيرة للحركة الدائرية للأغنام على السوشيال ميديا".

وأضاف يحيى مدبولي: "ظاهرة دورات حيوانات في حركة دائرية حدثت في فترات وسنوات ماضية".

وتابع يحيي مدبولي: "هناك أمراض تجعل الحيوانات تدور في حركات دائرية وأنماط ترتبط بسلوكيات الحيوانات".

وأوضح أن المعلومات المتاحة حول دوران الأغنام في حركة دائرية غير كافية للوصول إلى نتيجة علمية محددة.