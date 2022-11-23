حفاظا على الثروة الحيوانية.. استمرار حملة تحصين الأغنام ضد الحمى القلاعية بمطروح

توافر جميع اللقاحات

أكد الدكتور محمد المصري مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح أن فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية بمطروح انطلقت بداية من يوم السبت ١٩ نوفمبر الجارى من خلال الوحدات البيطرية على مستوى مدن وقرى المحافظة مع توافر جميع اللقاحات .

وأضاف أن الهدف من الحملة تحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حفاظًا على الثروة الحيوانية .

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار فعاليات اعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع .

ووجّه بضرورة تعريف المربين بالحملة للاستفادة منها والخدمات المقدمة بها وتحصين الحيوانات المستهدفة على مستوى المحافظة حفاظا على الثروة الحيوانية ومنع انتشار أى عدوى بينها.