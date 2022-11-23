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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافر جميع اللقاحات

حفاظا على الثروة الحيوانية.. استمرار حملة تحصين الأغنام ضد الحمى القلاعية بمطروح

حملة الحمى القلاعية
حملة الحمى القلاعية

أكد الدكتور محمد المصري مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح أن فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية بمطروح انطلقت بداية من يوم السبت ١٩ نوفمبر الجارى من خلال الوحدات البيطرية على مستوى مدن وقرى المحافظة مع توافر جميع اللقاحات .

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وأضاف أن الهدف من الحملة تحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حفاظًا على الثروة الحيوانية .

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار فعاليات اعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع .

ووجّه بضرورة تعريف المربين بالحملة للاستفادة منها والخدمات المقدمة بها وتحصين الحيوانات المستهدفة على مستوى المحافظة حفاظا على الثروة الحيوانية ومنع انتشار أى عدوى بينها.

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