تعرف على مناطق ضخ مياه الشرب بمدينة مرسى مطروح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح مناطق صخ مياه الشرب، اليوم الأحد، بالمناطق السكنية بمدينة مرسى مطروح.



حيث أعلنت الشركة أنه من المقرر ضخ مياه الشرب بمنطقة غوط رباح من الساعة 1 ظهرا ولمدة 24 ساعة

عمارات حسن علام من الساعة1 صباحا وحتى 6 مساء

منطقة عجيبة من 7 صباحا وحتى 8,30صباحا

المنطقة الرابعة من 3 عصرا وحتى 8مساء

عمارات الكيلو 7 من 3 عصرا وحتى 8 مساء

عمارات الكيلو 4 من 3 إلى 4 عصرا

شارع 15 ومنطقة المجمع من 3 عصرا وحتى 8 مساء .



وأوضحت الشركة أنه يتم ضخ مياه الشرب داخل الخطوط بمدينة مرسى مطروح بشكل دورى لتوفير المياه للمواطنين.