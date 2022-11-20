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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مناطق ضخ مياه الشرب بمدينة مرسى مطروح

خزانات المياه
خزانات المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح مناطق صخ مياه الشرب، اليوم الأحد، بالمناطق السكنية بمدينة مرسى مطروح.

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حيث أعلنت الشركة أنه من المقرر ضخ مياه الشرب بمنطقة غوط رباح من الساعة 1 ظهرا ولمدة 24 ساعة
عمارات حسن علام من الساعة1 صباحا  وحتى 6 مساء 
منطقة عجيبة من 7 صباحا وحتى 8,30صباحا 
المنطقة الرابعة من 3 عصرا وحتى 8مساء 
عمارات الكيلو 7 من 3 عصرا وحتى 8 مساء 
عمارات الكيلو 4 من 3 إلى  4 عصرا 
شارع 15 ومنطقة المجمع من 3 عصرا وحتى 8 مساء .
 

وأوضحت الشركة أنه يتم ضخ مياه الشرب داخل الخطوط بمدينة مرسى مطروح بشكل دورى   لتوفير المياه للمواطنين.

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