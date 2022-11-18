طرح الأرز بـ15 جنيها والسكر بـ10.5 جنيه بمنافذ محافظة مطروح

أكد حسن كمال الشيباني مدير عام التموين بمطروح أنه بالتنسيق والمتابعة مع التجار بمطروح تم طرح بعض السلع الأساسية، التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة خاصة الأرز مع عرض الكيلو بـ15 جنيها؛ وذلك من خلال منافذ المعرض اللوجيستى بمدخل طريق السلوم ومعرض علم الروم و٣ منافذ جمعيات دلتا ماركت والسيارات المتنقلة لمديرية التموين التى تجوب مختلف المناطق .



وأضاف مدير عام مديرية التموين بمطروح انه يتم أيضا عرض كيلو السكر الحر بمبلغ ١٠،٥٠ جنيه وذلك بمنافذ جمعيات دلتا ماركت بالإضافة الى بيع السلع الأساسية وتخفيض أسعارها مع المرور الدورى وتنظيم مزيد من حملات التفتيش على المعروض من السلع ومنع أى مخالفات او تجاوزات.

وأشار أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب - محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأسواق والمساهمة في توفير مزيد من السلع الغذائية المعروضة للمواطنين بالأسواق ومنع أى صور للاحتكار وبذل كل ما هو مستطاع للحد من ارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

طرح سلع تموينية مخفضة فى مطروح