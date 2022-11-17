عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم مطروح يستعد لافتتاح أول معمل متخصص علي مستوي الجمهورية لمادة الجغرافيا

اول معمل مجثم لمادة
اول معمل مجثم لمادة الجغرافيا بمطروح

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  الاستعدادات النهائية لافتتاح أول معمل متخصص علي مستوي الجمهورية لمادة الجغرافيا يعمل بنظام 3d و يشرف عليه وليد عبدالعظيم معلم المادة بمدرسة سيدي عبدالرحمن الثانوية .

خدمة جديدة للمرضى في مطروح .. تعرف عليها

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بمطروح

و أوضح وليد عبد العظيم أن هذا المعمل الفريد يشمل مجسمات ناطقة  للكرة الأرضية مع عرض التضاريس وأهم المدن مضيفاً أنه يستهدف جذب الطلاب للمادة العلمية وفهم فقرات المنهج بطريقة مبسطة و جارى تجهيز المعمل بأحدث الأجهزة تمهيدا لافتتاحه الرسمى عقب الانتهاء من تجهيزه.

كما تابع شحاته شرح من أحد طالبات المدرسة داخل معمل الجغرافيا حول التغيرات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية خلال العقدين الماضيين وتسبب ذلك في حدوث تغير كبير للمناخ.
 

مطروح محافظة مطروح احبار محافظة مطروح اخبار لمحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مديريات القوى العاملة توفر 6885 فرصة عمل بالمحافظات

قرارات حكومية بتخصيص أراض لإنشاء مراكز رعاية أولية ومجمعات تعليم أزهري بالقاهرة والدقهلية

إدراج 3 مواد دوائية جديدة لـ جدول المخدرات

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الأرز قريبا وحل لغز اختفائه من الأسواق.. أعلى سعر 18 جنيها

في حدود 5500 جنيه.. ريلمي تطلق هاتفين بكاميرا 108 ميجا بكسل وأندرويد 13

وكيل الأزهر لطلاب الأقصر: الشهيد أحمد منسي خط بدمائه معاني التضحية والوفاء

عباس شومان: الأزهر اتخذ من نصوص القرآنِ والسنة مرتكزات ومنطلقات لترسيخ السلام

سرقت منهن 12 مليون جنيه.. مستريحة دمياط نصبت على السيدات وهربت.. شاهد

البورصة تربح 8.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها على الريد كاربت| شاهد

تظهر حول العين.. علامة مبكرة على تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية

اليوم العالمي للولادة المبكرة.. أطفال خدج أصبحوا شخصيات بارزة كتشرشل وأينشتاين

دار الإفتاء تؤيدني.. هبة قطب تثير الجدل من جديد: "احضنوا زوجاتكم"

فيديو

لا توجد آثار للعنف.. تفاصيل وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح

عندها 22 سنة.. فتاة تدخل لإجراء عملية لوز فتفارق الحياة| تغطية خاصة

سعر الدولار اليوم والذهب يرتفع مجددا

تحذير هام.. طبيب يكشف كارثة تفعلها الأمهات عند سخونية الطفل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ