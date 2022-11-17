تعليم مطروح يستعد لافتتاح أول معمل متخصص علي مستوي الجمهورية لمادة الجغرافيا

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الاستعدادات النهائية لافتتاح أول معمل متخصص علي مستوي الجمهورية لمادة الجغرافيا يعمل بنظام 3d و يشرف عليه وليد عبدالعظيم معلم المادة بمدرسة سيدي عبدالرحمن الثانوية .

و أوضح وليد عبد العظيم أن هذا المعمل الفريد يشمل مجسمات ناطقة للكرة الأرضية مع عرض التضاريس وأهم المدن مضيفاً أنه يستهدف جذب الطلاب للمادة العلمية وفهم فقرات المنهج بطريقة مبسطة و جارى تجهيز المعمل بأحدث الأجهزة تمهيدا لافتتاحه الرسمى عقب الانتهاء من تجهيزه.

كما تابع شحاته شرح من أحد طالبات المدرسة داخل معمل الجغرافيا حول التغيرات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية خلال العقدين الماضيين وتسبب ذلك في حدوث تغير كبير للمناخ.

