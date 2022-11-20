قافلة الدعم الطبي والعلاجي تصل مستشفى براني المركزى.. الخميس

تنطلق اعمال القافلة الطبية بمستشفى برانى و التي تضم العديد من التخصصات الطبية في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة .

واكد الدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، ان القافلة الطبية تضم العديد من التخصصات منها "الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، رمد، وعلاج طبيعي، والجلدية.

وأوضح الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي بصحة مطروح أن القافلة تأتى في إطار خطة وضعتها الادارة العامة للطب العلاجي بالمديرية وفق توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.

واضاف على أهمية استمرار تنفيذ (قوافل الدعم الطبي والعلاجي) المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن الاشد احتياجا للخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة. مشيرا الى استمرار عمل فرق الدعم الطبي والعلاجي لمختلف مستشفيات المحافظة أسبوعيا طبقا لجداول الخطة.

من الجدير بالذكر أن خطة الدعم الطبي والعلاجي لتعزيز قدرات مستشفى سيوة المركزي تتم حاليا على ارض الواقع من خلال نخبة من الأطباء المتميزين للقيام بتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بمدينة سيوة .