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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. ننشر كشوف المتقدمين لتقنين أوضاعهم والتصالح بمطروح

تقنين الاراضى
تقنين الاراضى

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح أسماء المتقدمين للتصالح لتقنين أوضاعهم بإدارة الأملاك بمجلس المدينة والذين يوجد بعض الملاحظات فى ملفاتهم .

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واضاف جاب الله أنه تم إعداد كشوف بالمواطنين وبالملاحظات لاستيفاءها بعد مراجعة كافة الملفات المقدمة لطلبات للتقنين والتصالح وحصر الأراضي ، ومتابعة سداد اقساط العقود ، في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017 ، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح أنه يتم مراجعة ملفات التقنين والتصالح بشكل دوري، وأسفرت المراجعات عن استخراج استيفاءات لبعض الملاحظات بالملفات وكان أهمها ، تحديد مواعيد للمعاينات ، وتوفير خرائط مساحية ، وعدم دفع أقساط متأخرة للعقود المسجلة ، والتأخر في استكمال إجراءات إنهاء ملفات الأراضي لتحويلها من زراعي لمباني .

وأوضح جاب الله أن المناطق التي تم مراجعة ملفات التقنين والتصالح والحصر تقع فى نطاق مناطق عزبة الحاج علي وطريق السلوم وعلم الروم ومينا حشيش والكيلو 4 و5 و 7 و8 والإمام مالك .

وأشار رئيس المدينة إلى أن تلك الملفات تم عمل معاينات مبدئية  لبعضها، وتم إعداد كشوفات في إدارة الأملاك بمجلس المدينة تشمل أسم المواطن، والموقع والملاحظات بشأنها ، ويتم نشر الكشوفات بقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة عبر لوحة الاعلانات والصفحة الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي .

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح المواطنين المعلن عنهم بالكشوفات سرعة التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة عبر شباك مندوب الاملاك لتسليم الاستيفاءات ، تفادياً لتعرض المتقدم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة التخلف عن استيفاء الاوراق .

اسماء المتقدمين الذين لديهم ملاحظات
اسماء المتقدمين الذين لديهم ملاحظات
اسماء المتقدمين الذين لديهم ملاحظات
اسماء المتقدمين الذين لديهم ملاحظات
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