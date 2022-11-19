بالأسماء.. ننشر كشوف المتقدمين لتقنين أوضاعهم والتصالح بمطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح أسماء المتقدمين للتصالح لتقنين أوضاعهم بإدارة الأملاك بمجلس المدينة والذين يوجد بعض الملاحظات فى ملفاتهم .

واضاف جاب الله أنه تم إعداد كشوف بالمواطنين وبالملاحظات لاستيفاءها بعد مراجعة كافة الملفات المقدمة لطلبات للتقنين والتصالح وحصر الأراضي ، ومتابعة سداد اقساط العقود ، في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017 ، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح أنه يتم مراجعة ملفات التقنين والتصالح بشكل دوري، وأسفرت المراجعات عن استخراج استيفاءات لبعض الملاحظات بالملفات وكان أهمها ، تحديد مواعيد للمعاينات ، وتوفير خرائط مساحية ، وعدم دفع أقساط متأخرة للعقود المسجلة ، والتأخر في استكمال إجراءات إنهاء ملفات الأراضي لتحويلها من زراعي لمباني .

وأوضح جاب الله أن المناطق التي تم مراجعة ملفات التقنين والتصالح والحصر تقع فى نطاق مناطق عزبة الحاج علي وطريق السلوم وعلم الروم ومينا حشيش والكيلو 4 و5 و 7 و8 والإمام مالك .

وأشار رئيس المدينة إلى أن تلك الملفات تم عمل معاينات مبدئية لبعضها، وتم إعداد كشوفات في إدارة الأملاك بمجلس المدينة تشمل أسم المواطن، والموقع والملاحظات بشأنها ، ويتم نشر الكشوفات بقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة عبر لوحة الاعلانات والصفحة الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي .

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح المواطنين المعلن عنهم بالكشوفات سرعة التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة عبر شباك مندوب الاملاك لتسليم الاستيفاءات ، تفادياً لتعرض المتقدم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة التخلف عن استيفاء الاوراق .

اسماء المتقدمين الذين لديهم ملاحظات

اسماء المتقدمين الذين لديهم ملاحظات

اسماء المتقدمين الذين لديهم ملاحظات