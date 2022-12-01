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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس مرضا.. زراعة الأردن تكشف سبب دوران الأغنام حول نفسها

أغنام - ارشيفي
أغنام - ارشيفي

أكدت وزارة الزراعة الأردنية على لسان الناطق الإعلامي باسمها لورانس المجالي أن الوزارة تابعت فيديو لأغنام تدور حول نفسها قد تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تم تحديد الموقع من قبل كوادر مديرية زراعة محافظة الكرك.

وقال  المجالي - بحسب وكالة عمون الاردنية - أن المديرية قامت بمتابعة الحالة وإجراء اللازم من خلال فرقة فنية متخصصة من كوادر البيطرة في الكرك وإدارة الثروة الحيوانية والبيطرة في الوزارة، وأنه بعد الكشف الحسي على واقع الحال فقد جاء الرأي الفني أن الأغنام الأمهات كانت تبحث عن مواليدها في الحظيرة والمقسمة الى عدة حظائر داخلية بعد رجوعها من المرعى وهذه الحركة هي مجرد "سلوك الأمومة"، وقد تلاشى السلوك مباشرة بعد تواصل الأمهات مع المواليد.

وأكد أن الفريق الفني لم يرصد أي أعراض مرضية على القطيع وهو بحالة صحية جيدة ويعتبر هذا السلوك طبيعيا.

وأهابت الوزارة الى ضرورة عدم تداول أي معلومات غير دقيقة ومضللة، مؤكدة أن السبب من وراء هذا السلوك طبيعي وليس مرضيا.

وكان قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق ظاهرة تكرار دوران الأغنام في حلقة مغلقة في مدينة الكرك الأردنية كما حدث في الصين سابقا، ما أثار ضجة كبيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو، حيث ظهرت الأغنام في الصحراء تدور حول نفسها دون معرفة السبب .

وتعددت التفسيرات لهذا المشهد غير المألوف الذي أثار حيرة المتخصصين، إذ ذكرت بعض التقارير أن دوران الأغنام قد يرجع إلى إصابتها بمرض بكتيري يسمى داء "الليستريات"، المعروف أيضا باسم "مرض الدوران. 

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