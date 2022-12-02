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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على مدار يومين .. ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي الآن

على مدار يومين..ظاهرة
على مدار يومين..ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي

على مدار يومي 1 و 2 ديسمبر عام 2022م تشهد سماء مصر والوطن العربي ظاهرة فلكية مرصودة في السماء يكون فيها القمر يمين المشتري أمس الخميس، ثم يكون القمر يسار المشتري اليوم الجمعة .

ويطلق على هذه الظاهرة الفلكية التي تشهدها سماء مصر والوطن العربي وهي مرصودة في السماء طوال الليل بالعين المجردة “اقتران القمر وكوكب المشترى عملاق المجموعة الشمسية”.

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اقتران القمر والمشترى


أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بمعهد البحوث الفلكية أن اقتران القمر مع كوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية يحدث بدءا من دخول الليل وحتى بداية غروبهما قرب منتصف الليل تقريبا على مدار  يومي 1 و2 ديسمبر عام 2022م. 

ومن المقرر  أن تتكرر ظاهرة اقتران القمر والمشترى  مرة أخرى في نهاية الشهر الحالي حيث يقترن القمر مع كوكب المشترى في 29 ديسمبر عند دخول الليل، وحتى بداية غروبهما قرب منتصف الليل تقريبا.

وفي سياق متصل، كشفت الجمعية الفلكية بجدة أن المسافة بين القمر الأحدب المتزايد بكوكب المشترى حوالي 4 درجات في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة.

سماء مصر والوطن العربي

ونبهت الجمعية الفلكية بجدة: "عند رصد اقتران القمر والمشتوى من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم «أقمار غاليلو» وهي أقمار «غانميد، كاليستو، يوروبا، أيوا» وتظهر تلك الأقمار كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري”.

وأشارت: “خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهريًا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم”.

ظواهر فلكية في ديسمبر 

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تشهد السماء يوم 6 ديسمبر الجاري اقتران القمر وبلايدس، كما يقترن القمر الثريا عند دخول الليل في ذلك اليوم حيث يظلا متجاوران في السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي 7 ديسمبر.

سماء مصر الوطن العربي ظاهرة فلكية القمر المشتري

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