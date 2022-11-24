مجرة المرأة المتسلسلة.. ظاهرة فلكية نادرة تظهر الآن في سماء مصر

يُرصد بسماء مصر والوطن العربي، الآن، ظاهرة فلكية مميزة تستمر طوال الليل، وهو ظهور مجرة ​​المرأة المسلسلة (أندروميدا) وهي أقرب مجرة حلزونية إلى مجرتنا درب التبانة.

مجرة المرأة المتسلسلة

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، يأتي ظهورها سنويا بالتزامن مع أواخر نوفمبر، حيث تكون في موقع مرتفع جدًا في الأفق الشرقي بداية الليل بسماء الوطن العربي.

تبعد هذه المجرة الحلزونية الكبيرة المعروفة أيضًا بإسم ميسييه 31 و NGC 224 مسافة 2.5 مليون سنة ضوئية منا.

وتشاهد هذه المجرة من المواقع المظلمة بعيدًا عن أضواء المدن حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة كما فعل مراقبو النجوم القدماء قبل أيام خرائط النجوم و اجهزة الرصد البصرية، حيث تظهر خافتة كبيرة إلى أسفل اليسار (أو 14 درجة إلى الشمال الشرقي السماوي) من نجم الفرس ( الفا الفرس) .

نجوم كاسيوبية

تشكل النجوم الثلاثة الواقعة في أقصى الغرب من كوكبة ذات الكرسي (كاسيوبية) التي تشبه حرفي W او M حسب وضعيتها في قبة السماء وهي Caph و Shedar و Gamma Cas ، رأس سهم ضيق يشير نحو المرأة المسلسلة (أندروميدا) وستظهر بشكل افضل عند استخدام المناظير .

وباستخدام التلسكوب وعدسة ذات تكبير منخفض ابحث عن مجرتين مرافقتين أصغر حجمًا حيث توجد في المقدمة الأكثر إشراقًا ميسييه 32 والأكثر بعدًا والأكثر خفوتًا ميسييه110.

وعندما تنظر المرأة المسلسلة (أندروميدا) تذكر بأنها مثل مجرتنا درب التبانة تعج بمئات المليارات من النجوم.