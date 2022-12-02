بالتزامن مع مباريات كأس العالم 2022 في قطر والذي يعد محط اهتمام الملايين حول العالم أجمع رصد مقطع فيديو مذهل مبارة كرة قدم بين الأسماك تحت الماء، وكأن حب الرياضة الأولى عالميا ليس مقتصرا على البشر.

وثق خبراء الحياة البحرية في حديقة أكواريوم "سي لايف لندن" المائية، خوض أسماك الشفنينيات، المسطحة الشكل مباراة كرة تحت الماء، وفقا لما أكدته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أظهر مقطع الفيديو المذهل 6 من أسماك الشفنينيات تشارك في مبارة كرة القدم التي تحتوي على كرة مجوفة مليئة بأسماكهم المفضلة والتي تشجع التحفيز الذهني لهم.

مبارة بين الأسماك تحت الماء

وأوضح خبراء الحياة البحرية أن أسماك الشفنينيات تتمتع بقدرة خاصة على العثور على "الفريسة"، بناء على الحقول الكهربائية التي تطلقها الكائنات، إلا أنه في مباراة كرة القدم كان على الأسماك بدلا من ذلك، الاعتماد على حاسة الشم للعثور على طعامها.

وأضاف خبراء الحياة البحرية أن الأسماك نجحت في الغوص باتجاه الكرة باستخدام قدرات حل المشكلات والعمل الجماعي ثم ضربها ذهابا وإيابا ليتساقط منها المزيد من الطعام وتتناوله.

أسماك الشفنينيات يلعبون كرة القدم

من جانبها، علقت مشرفة العرض، روينا كينيدي: "أحب فريق الشفنينيات خوض نسخته الخاصة من اللعبة الجميلة (كرة القدم)، الشفنينيات مخلوقات ذكية، لذا من المهم أن نشجع سلوكيات التغذية الطبيعية لديها وقدرات حل المشكلات، ضمن خطة رعايتها".

وتابعت روينا كينيدي: "كرات القدم الخاصة بنا هي وسيلة ممتعة ومحفزة للأسماك، لأنها تشجع سلوك البحث عن الطعام وتجعلها تستخدم حاسة الشم الشديدة كما تفعل في البرية".