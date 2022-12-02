عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو مذهل .. مبارة كرة قدم بين الأسماك تحت الماء

مقطع فيديو مذهل..
مقطع فيديو مذهل.. مبارة كرة قدم بين الأسماك تحت الماء

بالتزامن مع مباريات كأس العالم 2022 في قطر والذي يعد محط اهتمام الملايين حول العالم أجمع رصد مقطع فيديو مذهل مبارة كرة قدم بين الأسماك تحت الماء، وكأن حب الرياضة الأولى عالميا ليس مقتصرا على البشر. 

وثق خبراء الحياة البحرية في حديقة أكواريوم "سي لايف لندن" المائية، خوض أسماك الشفنينيات، المسطحة الشكل  مباراة كرة تحت الماء، وفقا لما أكدته صحيفة  "ديلي ميل" البريطانية.

رسالة ماجستير بجامعة العريش عن تقييم مخزون أسماك الميرا

صينية تصنع طعام داملبينج على شكل تميمة مونديال قطر 2022.. شاهد

أظهر مقطع الفيديو المذهل 6 من أسماك الشفنينيات تشارك في مبارة كرة القدم التي تحتوي على كرة مجوفة مليئة بأسماكهم المفضلة والتي تشجع التحفيز الذهني لهم.

مبارة بين الأسماك تحت الماء  

وأوضح خبراء الحياة البحرية أن أسماك الشفنينيات تتمتع بقدرة خاصة على العثور على "الفريسة"، بناء على الحقول الكهربائية التي تطلقها الكائنات، إلا أنه في مباراة كرة القدم كان على الأسماك بدلا من ذلك، الاعتماد على حاسة الشم للعثور على طعامها.

وأضاف خبراء الحياة البحرية أن الأسماك نجحت في الغوص باتجاه الكرة باستخدام قدرات حل المشكلات والعمل الجماعي ثم ضربها ذهابا وإيابا ليتساقط منها المزيد من الطعام وتتناوله.

 أسماك الشفنينيات يلعبون كرة القدم 

من جانبها، علقت مشرفة العرض، روينا كينيدي: "أحب فريق الشفنينيات خوض نسخته الخاصة من اللعبة الجميلة (كرة القدم)، الشفنينيات مخلوقات ذكية، لذا من المهم أن نشجع سلوكيات التغذية الطبيعية لديها وقدرات حل المشكلات، ضمن خطة رعايتها".

وتابعت روينا كينيدي: "كرات القدم الخاصة بنا هي وسيلة ممتعة ومحفزة للأسماك، لأنها تشجع سلوك البحث عن الطعام وتجعلها تستخدم حاسة الشم الشديدة كما تفعل في البرية".

مبارة كرة قدم كأس العالم 2022 الأسماك تحت الماء أسماك الشفنينيات الماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

بـ الباسبور المصري وبدون تأشيرة .. هذه الدول يمكن السفر إليها

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

ترشيحاتنا

غضب بين جماهير ألمانيا بسبب صورة مسعود أوزيل .. فيديو

غوريلا على ظهر حمار .. مقطع فيديو يثير الجدل من منطقة شعبية..شاهد

فضل قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة.. يستغفر لك 70 ألف ملك

طقس اليوم .. أمطار على شمال الوجه البحري والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

بشرى سارة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

خلي الشارات تنفعكوا.. شوبير يسخر من وداع المنتخب الألماني لكأس العالم قطر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ