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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من مصمم أزياء عالمي..مي عمر تستعرض أناقتها في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

مي عمر
مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر.

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تألقت مي عمر في الحفل بإطلالة من أختيار سيدريك حداد، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بصيحة الكاب التي تتصدر أحدث صيحات الموضة و اتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل.

قد حمل فستان مي عمر توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، فيعتبر من أكثر المصممين التي تفضل دائما ارتداء تصاميمتهم التي تجمع بين الرقي و الأناقة.

أما من الناحية الجمالية، اعتادت مي عمر على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

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