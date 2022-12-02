من مصمم أزياء عالمي..مي عمر تستعرض أناقتها في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر.

تألقت مي عمر في الحفل بإطلالة من أختيار سيدريك حداد، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بصيحة الكاب التي تتصدر أحدث صيحات الموضة و اتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل.

قد حمل فستان مي عمر توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، فيعتبر من أكثر المصممين التي تفضل دائما ارتداء تصاميمتهم التي تجمع بين الرقي و الأناقة.

أما من الناحية الجمالية، اعتادت مي عمر على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.