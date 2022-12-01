في عيد ميلادها.. إطلالات وضعت رانيا يوسف بمأزق

يصادف ١ ديسمبر عيد ميلاد الفنانة رانيا يوسف التي أتمت اليوم عامها ٤٩، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر.



تعتبر رانيا يوسف من نجمات الوطن العربي التي تثير الجدل بإطلالاتها بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات الرسمية أو الخاصة أيضا، وذلك لأنها تعتمد في الكثير من الأحيان على الأزياء الملفتة.

تحرص رانيا يوسف على إقتناء قطع الملابس المتنوعة و المتجددة ولا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء وتسير على احدث صيحات الموضة أيضا.

تقوم رانيا يوسف بتنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات التي تزيد من جاذبيتها بالإضافة إلي الحقائب و الأحذية الراقية و الأنيقة التي تمنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد رانيا يوسف على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تتناسب مع ملامحها وتبرز جمالها.





رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف