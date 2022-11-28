خبير موضة ينتقد إطلالة نوال الزغبي في أمريكا.. السبب غير متوقع

حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في أمريكا.

تألقت نوال الزغبي في الصور بإطلالة لافتة، مرتدية جمبسوت طويل وذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الفضي المزين بالشراشيب بالكامل.

حمل جمبسوت نوال الزغبي توقيع دار الأزياء العالمية labourjoisie، ونسقت معه حذاء أنيق متناسق مع الجمبسوت.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبي على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.

وعلق خبير وناقد الموضة إيلي حنا، على إطلالة نوال الزغبي في أمريكا قائلا:"الجمبسوت بحد ذاته جيد لكن غير متوافق مع نوال الزغبي .. فيه شئ غلط... بعتقد عند منطقة البطن فيه مشكلة بالجمبسوت... يمكن الشك على شكل ال losange يلي بهالمنطقة هو يلي عمل هالشي.

كتب:" لو كانوا الرجلين واسعين و طوال للأرض و تطريز البطن مش هيك كان زبط عليها اكتر...الشعر و المكياج (على حسب يلي ظاهر) جيدين و الحذاء و اخيرا غيرته....و بعطي الاطلالة 5.5/10."

