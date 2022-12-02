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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب الليزر.. قرار عاجل من الـ فيفا بشأن مباراة السنغال وإنجلترا

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اتخذ قرارا بتعزيز الإجراءات الأمنية قبل  مباراة السنغال وإنجلترا، لمنع دخول أقلام الليزر للمدرجات.


ويلتقي منتخب السنغال مع إنجلترا الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

 


وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن "فيفا" قرر تعزيز الإجراءات الأمنية قبل لقاء السنغال وإنجلترا لمنع دخول أقلام الليزر، حيث سيتعين على جميع المشجعين التي ستتابع اللقاء من المدرجات، المرور عبر جهاز الكشف عن المعادن قبل الدخول، كما ستخضع جميع الحقائب للفحص عبر جهاز الأشعة السينية لكشف أي أجهزة ليزر تحاول الجماهير الدخول بها إلى المدرجات.

 

وأضافت الصحيفة، كل من جماهير السنغال وإنجلترا سبق لهما استخدام الليزر في المدرجات، لمحاولة تشتيت انتباه لاعبي الخصم، حيث وقع حارس الدنمارك كاسبر شمايكل ضحية لأشعة الليزر عندما سجل هاري كين ركلة جزاء ضده في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2020.


وتابعت الصحيفة، أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، أهدر ركلة ترجيح في مباراة فاصلة ضد السنغال للتأهل إلى كأس العالم، بعد أن وجه مشجعو السنغال أشعة الليزر في عينه، ليهدر في النهاية لاعبو منتخب مصر 3 ركلات ترجيح من أصل 4.


يذكر أن منتخب السنغال تأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022ن بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما تصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثانية بـ 7 نقاط.

فيفا السنغال وانجلترا كأس العالم الليزر

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