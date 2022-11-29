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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.. تحديد أول مباراتين

إنجلترا
إنجلترا

تأهلت منتخبات هولندا والسنغال وإنجلترا وأمريكا لدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك عن المجموعتين الأولى والثانية.

منتخب هولندا تأهل كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، يليه السنغال برصيد 6 نقاط، فيما تأهل منتخب إنجلترا كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط أيضًا، خلفه أمريكا برصيد 5 نقاط.

وبذلك، تحددت أطراف أول مباراتين بالأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وسيواجه منتخب هولندا نظيره الأمريكي، فيما سيصطدم منتخب إنجلترا بالسنغال

موعد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022

هولندا ضد أمريكا - 3 ديسمبر - الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة

إنجلترا ضد السنغال - 4 ديسمبر - التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

وسيتم تحديد باقي المباريات لاحقًا بعد نهاية الجولة الثالثة للبطولة.

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