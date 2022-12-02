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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان: منع جمع أي تبرعات مالية لتصوير أوراق للامتحانات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد عبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، سلسلة اجتماعات؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، ومنها اجتماعا موسعا بمديرى المدارس الرسمية المتميزة للغات، ومسئولى التجريبيات بالمديرية والإدارات، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، وغنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية، وعبير أبو النجا مدير إدارة التجريبيات لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس اللغات وأهم التعليمات الصادرة من خلال الكتب الدورية المختلفة.

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تعليم أسوان 

وقدم وكيل المديرية التحية لمديري المدارس على الجهد المبذول منذ بداية العام الدراسى ، واستعرض أبرز المشكلات التى واجهتهم خلال الفترة الماضية، وكان منها وجود عجز ببعض التخصصات فى المواد الدراسية والأنشطة وبعض المشكلات الخاصة بأعمال الصيانة واستمع لبعض المقترحاتهم.

وأشار وكيل المديرية إلى عدم السماح بخروج أى معلم فى مسابقة أو تدريب إلا بإشارة التدريبات الرسمية وإخطار المدرسة بالموعد والتاريخ المحدد لهذه المسابقة أو التدريب طبقًا للقرارات الوزارية مع الإلتزام بتحديد مواعيد لمقابلة أولياء الأمور والحرص على حسن التعامل معهم، وعدم جمع أى تبرعات مالية لتصوير أوراق للامتحانات،وعلى مديرى المدارس تقديم ترشيح لأفضل معلم فى المدرسة مع عمل ملف يشمل استمارة الترشيح وأهم انجازاته.

 

جهود تعليمية

فيما أوضح لطفى عدد من بنود لوائح العمل بمدارس اللغات والتى تهدف لتحقيق الانضباط داخل المدارس ومنها عدم التأخير عن موعد الحصص والالتزام بتواجد الإشراف فى الأدوار وخاصة أثناء الفسحة ومتابعة غياب الطلاب وتفعيل الإجراءات للحد منه.

كما شدد على مديرى المدارس بالتنبيه على المعلمين بعدم خروج أى طالب أثناء الحصص الدراسية إلا للضرورة ومحاسبة المقصرين عن ذلك مع عدم خروج الطلاب نهائيًا إلى حجرة التربية الاجتماعية واذا استدعى الأمر يتم عمل مذكرة من قبل مدرس الفصل وتقديمها بشخصه الى مدير المدرسة ويتم تحويل الشكوى الى مكتب التربية الاجتماعيه مع تطبيق درجات الانضباط والسلوك طبقًا للائحة الانضباط.

وأكد عبد الكريم لطفى إلى ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بأدوارهم وتكليفاتهم بالمدرسة بدءًا من الالتزام بمواعيد الحضور والمشاركة الفعالة في طابور الصباح والإشراف اليومى مع التأكيد على الالتزام بلائحة الانضباط المدرسى وحظر استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب.

وتم التأكيد على الاهتمام بمستوى النظافة بالفصول والأفنية ودورات المياه وإزالة الرواكد الخشبية تأمين وصلات الكهرباء ومتابعة سجلات المتابعة والعمل على تلافى السلبيات أولًا بأول.

وفى نهاية الإجتماع أعرب وكيل المديرية عن تقديره للمسئولية الملقاة على عاتق مديرى المدارس وأكد على ثقته فى أدائهم لتلك المسئولية بكل جهد وإخلاص متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

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