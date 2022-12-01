محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية الحجز بحرى بإدفو

قامت وحدة حياة كريمة بأسوان برئاسة المهندس ناجح مصطفى مدير بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية الحجز بحرى بمركز إدفو والتى تضم 14 قرية وتابع بإجمالى 47 ألف نسمة حيث يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى ومعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وأشار ناجح مصطفى إلى أنه تم تفقد مشروع إنشاء مدرسة الشراونة الثانوية ، وأعمال الصيانة بمدرسة التعليم الأساسى بعزبة سليم ، بالإضافة إلى مشروع تطوير مكاتب بريد السباعيه شرق والشراونه بحرى ، ومشروع إنشاء كوبرى ترعة الشراونة ، وتبطين ترعة الحجز بحرى بنسبة 100% لكل مشروع ، علاوة على تفقد مشروع رفع كفاءة وحدة إسعاف الشراونه قبلى ، ومشروع تطوير مركز شباب الشراونه قبلى بنسبة 98 % لكل منهما .

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

هذا فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات بالحجز بحرى بنسبة 97 % ، ومشروع إنشاء مدرسة الشطيب للتعليم الأساسى بنسبة 85 % ، وأيضاً مشروع إنشاء لوحة توزيع الكهرباء بالحجز بحرى بنسبة 70 % ، وأعمال إحلال وتجديد الشبكات ومد الكابلات الكهربائية بنسبة 55 % .

وخلال الجولة التفقدية شدد المهندس ناجح مصطفى بضرورة الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان لتكثيف الجهود وتلافى كافة الملاحظات والمشكلات ، بجانب تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله مع إستبعاد وإستبدال المقاولين المقصرين لضمان رفع نسب الإنجاز والإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة .

أنشطة متنوعة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لإنطلاق سباق النيل الأول للدراجات والذى يقام فى الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر الجارى للمنافسة فى 5 مراحل وسط مشاركة 41 متسابق من 6 دول هى مصر وكينيا وبروندى وأوغندا وإريتريا والجزائر .

وقد حضر بدء إنطلاق السباق الدكتور محمد وجيه عزام رئيس الإتحاد المصرى ، والإتحاد الإفريقى للدراجات ، والنائب الأول لرئيس الإتحاد الدولى للدراجات ، وأيضاً اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة ، بجانب ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، بالإضافة إلى أعضاء الإتحاد .

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه تم إعطاء توجيهات لمختلف الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات ، وإستثمار الإمكانيات وتسخيرها بشكل جيد ومتميز ، مع تحقيق التكامل والتكاتف بين كافة الجهات لظهور هذا الحدث الهام بالشكل الراقى والمبهر بما يليق مع المكانة التاريخية والحضارية لأسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .