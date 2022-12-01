عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية الحجز بحرى بإدفو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

قامت وحدة حياة كريمة بأسوان برئاسة المهندس ناجح مصطفى مدير بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية الحجز بحرى بمركز إدفو والتى تضم 14 قرية وتابع بإجمالى 47 ألف نسمة حيث يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى ومعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وأشار ناجح مصطفى إلى أنه تم تفقد مشروع إنشاء مدرسة الشراونة الثانوية ، وأعمال الصيانة بمدرسة التعليم الأساسى بعزبة سليم ، بالإضافة إلى مشروع تطوير مكاتب بريد السباعيه شرق والشراونه بحرى ، ومشروع إنشاء كوبرى ترعة الشراونة ، وتبطين ترعة الحجز بحرى بنسبة 100% لكل مشروع ، علاوة على تفقد مشروع رفع كفاءة وحدة إسعاف الشراونه قبلى ، ومشروع تطوير مركز شباب الشراونه قبلى بنسبة 98 % لكل منهما .

محافظ أسوان يوجه بتقديم كافة التسهيلات للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

مصرع 2 وإصابة 5.. القصة الكاملة لـ حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان أبوسمبل

مشروعات حياة كريمة 

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

هذا فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات بالحجز بحرى بنسبة 97 % ، ومشروع إنشاء مدرسة الشطيب للتعليم الأساسى بنسبة 85 % ، وأيضاً مشروع إنشاء لوحة توزيع الكهرباء بالحجز بحرى بنسبة 70 % ، وأعمال إحلال وتجديد الشبكات ومد الكابلات الكهربائية بنسبة 55 % .

وخلال الجولة التفقدية شدد المهندس ناجح مصطفى بضرورة الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان لتكثيف الجهود وتلافى كافة الملاحظات والمشكلات ، بجانب تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله مع إستبعاد وإستبدال المقاولين المقصرين لضمان رفع نسب الإنجاز والإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة .

ننشر الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بالطريق البري أسوان - أبو سمبل

محافظ أسوان يوجه بتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لمصابى حادث طريق أبو سمبل

أنشطة متنوعة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لإنطلاق سباق النيل الأول للدراجات والذى يقام فى الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر الجارى للمنافسة فى 5 مراحل وسط مشاركة 41 متسابق من 6 دول هى مصر وكينيا وبروندى وأوغندا وإريتريا والجزائر .

وقد حضر بدء إنطلاق السباق الدكتور محمد وجيه عزام رئيس الإتحاد المصرى ، والإتحاد الإفريقى للدراجات ، والنائب الأول لرئيس الإتحاد الدولى للدراجات ، وأيضاً اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة ، بجانب ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، بالإضافة إلى أعضاء الإتحاد .

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه تم إعطاء توجيهات لمختلف الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات ، وإستثمار الإمكانيات وتسخيرها بشكل جيد ومتميز ، مع تحقيق التكامل والتكاتف بين كافة الجهات لظهور هذا الحدث الهام بالشكل الراقى والمبهر بما يليق مع المكانة التاريخية والحضارية لأسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

أزمة جديدة بالمونديال.. الاتحاد الفرنسي يتقدم بشكوى للفيفا بسبب مباراة تونس

هل تشعر بالتعب والضعف؟ تناول 8 أشياء طبيعية لتقوية جسدك

بدء موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف علاوة الـ300 جنيه

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يوجه بتقديم كافة التسهيلات للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

ترشيحاتنا

سوق المستعمل .. نيسان صني بـ 65 ألف جنيه

مرتضى منصور يمنع رحيل خالد الغندور عن قناة الزمالك بعقد جديد

انخفضت بنسبة 1.4%.. الأزمة الاقتصادية في بريطانيا تلقي بظلالها على أسعار المنازل

بركة ونور.. تعرف على تأثير أذكار الصباح والمساء في حياتك

البيئة والإنتاج الحربي: محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في أبو رواش

إصابة 40 عامل بحالة اختناق داخل مصنع في المنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض جوى مصرى بريطانى لـ السهام الحمراء والنجوم الفضية فى سماء سهل حشيش

يفعلها كثيرون.. عادة غير متوقعة تعرضك إلى الخرف

تمرين ينسف الكرش ويقوي العضلات.. يمكن لأي شخص عمله في الجيم

احذر.. هذا الجهاز في بيتك يعرضك للحبس 5 سنوات| حيازته ممنوعة

فيديو

عرض جوى مصرى بريطانى لـ السهام الحمراء والنجوم الفضية فى سماء سهل حشيش

3 كلمات غيرت حياته.. عامل مترو بالمونديال يتحول إلى أيقونة كأس العالم|ما قصته؟

ضربها بـ مُلة سرير.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة عشيقته أثناء ممارسة علاقة آثمة|فيديوجراف

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ