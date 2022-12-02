تحذير من فيروس جديد أخطر من أوميكرون

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أجرى الباحثون فحصا جديدا، لعينات من أشخاص مصابين بفيروس كورونا على مدى ستة أشهر، ووجدوا أن الفيروس تطور ليصبح المصاب به أكثر قابلية بالأمراض، ما يشير إلى أن نوعاً جديداً يمكن أن يسبب مرضاً أسوأ من السلالة الحالية.





وبحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أجرى «معهد أفريقيا للبحوث الصحية» ، ومقره جنوب أفريقيا، البحث في المختبر الذي اختبر لأول مرة متغير «أوميكرون» ضد اللقاحات في عام 2021، واستخدمت عينات من فرد مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.





نوع جديد اشد خطورة





وتشير الدراسة إلى أن هناك نوعاً جديداً قد يتسبب في مرض وموت، ما يؤكد أنه أكثر شدة من سلالة «أوميكرون» المعتدلة الآن.

قاد الدكتور أليكس سيغال من «معهد أفريقيا للأبحاث الصحية» في ديربان الدراسة، وحذر من أن نتائجها تظهر أنه ينبغي عدم الاستهانة بالفيروس.



افترض الدكتور سيجال وعلماء آخرون في وقت سابق أن متغيرات مثل «بيتا» و«أوميكرون»، وكلاهما تم تحديدهما في البداية في جنوب أفريقيا، ربما تطورت في شخص يعاني من كبت المناعة، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.



قال سيجال: «دراستنا تظهر فقط إلى أي مدى يمكن أن يذهب الفيروس.. ينبغي ألا نقلل من شأنه، ويجب أن نراقب أي زيادة في شدة المرض».

وأوضح الباحثون في النتائج التي توصلوا إليها أن التحليل «قد يشير إلى أن تطور (كورونا) في العدوى طويلة الأمد يجب ألا يؤدي إلى التوهين».



وقال التحليل: «يشير ذلك إلى أن البديل المستقبلي قد يكون أقوى من سلالات (أوميكرون) المنتشرة حالياً».



يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه الاحتجاجات ضد سياسة الصين الصارمة التي تنتهجها بشأن «كورونا»، والقيود المفروضة على الحريات، إلى ما لا يقل عن 12 مدينة في أنحاء العالم.