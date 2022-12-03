الرادار فضحه.. حبس مسجل تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس مسجل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد رصدت الرادارات وكاميرات مراقبة الطرق المستحدثة لص يقود سيارة مسروقة مما سهل المهمه علي رجال المباحث في تحديد هويته وضبطه من خلال أحد الأكمنة بالقاهرة، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكان اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية قد تلقى اخطاراً من مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد ورود بلاغ من سيدة مقيمة بدائرة مدينة نصر أول قررت باكتشافها سرقه السيارة ملكها حال توقفها بدائرة القسم ، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة .

وفى وقت لاحق حضرت السيدة المبلغة للقسم وقررت بورود رسائل مضمونها وجود مخالفات تجاوز سرعة للسيارة خاصتها " المبلغ بسرقتها " على هاتفها أثناء سيرها بمنطقة منشأة ناصر ، ويظهر فيها صورة قائد السيارة حيث قررت بأنه غير معلوم لديها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد مكان تواجد المتهم بأحد الطرق بمنشأة ناصر ، تم ضبطه أثناء استقلاله السيارة المبلغ بسرقتها وتبين أنه له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وعُثر بحوزته على 4 مفاتيح مصطنعة.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة ، وإتهمته بالسرقة ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.