على مياه الأمطار.. صحراء مطروح تجود بأفضل الأعشاب الطبيعية لعلاج الأمراض

للأعشاب فوائد كثيرة فى العلاج والوقاية من الأمراض خاصة تلك الأعشاب التي تنمو طبيعيا فى الصحراء بسبب الامطار .

وتحظى محافظ مطروح بوجود العديد من هذه الأعشاب فى صحرائها والذى كان إلى وقت قريب لا يعرف الكثيرين.

أهمية تلك الأعشاب.

يقول شريف العمامى صاحب أحد محال العطارة بمدينة مرسى مطروح ان مطروح تحتوى على العديد من الكنوز فى مناطقها الممتدة فى آلصحراء والتى تعد من اجود انواع الاعشاب وتعالج العديد من الامراض مضيفا أن فوائد تلك الأعشاب لا يعرفها الكثيرين .



الامطار والاعشاب

وأضاف أن الأعشاب التى تنمو تلقائيا على مياه الأمطار تعد من أفضل أنواع الأعشاب والتى تدخل فى تركيبة العديد من الأدوية والتركيبات لعلاج الامراض والوقاية منها.



الاعشاب مصدر للزيوت الطبيعية

وأشار أن ما يدل على أهمية تلك الأعشاب أنه يستخلص منها الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وحبة البركة والحنضل وغيرها من الزيوت المميزة .



الطبيعة بمطروح

وأشار أن الطبيعة فى مطروح لها دور فى إكساب تلك الأعشاب جودة نظرا لاعتمادها على مياه الأمطار أو المياه الجوفية مما جعل من محافظة مطروح افضل مناطق لإنتاج الاعشاب الطبيعية فى العالم .



اهم اعشاب مطروح

واضاف أن من أهم تلك الأعشاب عشبة الارنب وحشيشة الليمون والبصل الفرعونى الابيض والاحمر بالإضافة إلى بصل تحتمس والذى ينمو على الشواطئ وكذلك الروبية والترفاس .



الأمراض تعالج بالاعشاب



واكد إن هناك العديد من الأمراض والتى تعالج من خلال تركيبات من انتاج صحراء مطروح فهناك اعشاب للشعر من تنعيم وعلاج لأمراض الشعر. بالإضافة إلى استخدام الأعشاب فى التخسيس وهناك تركيبات لعلاج أمراض المفاصل .



اقبال على الأعشاب والتركيبات

وقال شريف العمامى أن كل عام يزداد الإقبال على شراء الاعشاب الطبيعية والتركيبات بعد أن علم الناس أنه الاعشاب ليس كما يطلق عليها الطب البديل ولكن الاسم الصحيح لها الطب الاصيل .