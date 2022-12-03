عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على مياه الأمطار.. صحراء مطروح تجود بأفضل الأعشاب الطبيعية لعلاج الأمراض

شريف العمامى
شريف العمامى

للأعشاب فوائد كثيرة فى العلاج والوقاية من الأمراض خاصة تلك الأعشاب التي تنمو طبيعيا فى  الصحراء بسبب الامطار .
وتحظى محافظ مطروح بوجود العديد من هذه الأعشاب فى صحرائها والذى كان إلى وقت قريب لا يعرف الكثيرين.

شعيب : مطروح تذخر بالعديد من المقومات والإمكانيات التنموية الاستثمارية والسياحية

طرح الأراضي الواقعة بولاية محافظة مطروح كفرص استثمارية

 أهمية تلك الأعشاب.
يقول  شريف العمامى صاحب أحد محال العطارة بمدينة مرسى مطروح ان مطروح تحتوى على العديد من الكنوز فى مناطقها الممتدة فى آلصحراء  والتى تعد من اجود انواع الاعشاب وتعالج العديد من الامراض مضيفا أن فوائد تلك الأعشاب لا يعرفها الكثيرين .


الامطار والاعشاب 
وأضاف أن الأعشاب التى تنمو تلقائيا على مياه الأمطار تعد من أفضل أنواع الأعشاب والتى تدخل فى تركيبة العديد من الأدوية  والتركيبات لعلاج الامراض والوقاية منها.


الاعشاب مصدر للزيوت الطبيعية 
وأشار أن ما يدل على أهمية تلك الأعشاب  أنه يستخلص منها الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وحبة البركة والحنضل وغيرها من الزيوت المميزة .


الطبيعة بمطروح 
وأشار أن الطبيعة فى مطروح لها دور فى إكساب تلك الأعشاب جودة نظرا لاعتمادها على مياه الأمطار أو المياه الجوفية  مما جعل من  محافظة مطروح افضل مناطق لإنتاج  الاعشاب الطبيعية فى العالم .


اهم اعشاب مطروح 
واضاف أن  من أهم تلك الأعشاب عشبة الارنب وحشيشة الليمون والبصل الفرعونى الابيض والاحمر بالإضافة إلى بصل تحتمس والذى ينمو على الشواطئ وكذلك الروبية والترفاس  .


الأمراض تعالج بالاعشاب


واكد إن هناك العديد من  الأمراض والتى تعالج من خلال تركيبات من انتاج صحراء مطروح فهناك اعشاب للشعر من تنعيم  وعلاج لأمراض الشعر. بالإضافة إلى استخدام الأعشاب فى التخسيس وهناك تركيبات لعلاج أمراض المفاصل .


اقبال على الأعشاب والتركيبات 
وقال شريف العمامى أن  كل عام يزداد الإقبال على  شراء  الاعشاب  الطبيعية والتركيبات بعد أن علم الناس أنه الاعشاب ليس كما يطلق عليها الطب البديل ولكن الاسم الصحيح لها الطب الاصيل .

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحراء مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدارس تعلن عودة ارتداء الطلاب للكمامات ابتداء من غد| تفاصيل

بجد ولا هزار.. تعليق غريب من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

بعد واقعة مستشفى قويسنا.. صحة النواب توضح مصير قانون المسئولية الطبية

فيه حب طبعا.. حقيقة ارتباط دينا الشربيني بعد عمرو دياب

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بعد الخروج من كأس العالم

الله أكبر يا عم .. حمو بيكا يكشف عن ثروة عمر كمال

موضوعات متعلقة

ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي في مطروح

إصابة أسرة كاملة فى انقلاب سيارة بـ مطروح

إصلاح فوري لخط مياه الشرب المعرض للكسر في مطروح

ندوات مكثفة بمدن مطروح لمناهضة العنف ضد المرأة

شعيب : مطروح تذخر بالعديد من المقومات والإمكانيات التنموية الاستثمارية والسياحية

مطروح تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة

طرح الأراضي الواقعة بولاية محافظة مطروح كفرص استثمارية

المشروعات القومية بمطروح تدخل ضمن مسابقة أوائل الطلبة

ترشيحاتنا

فصل الكهرباء عن عدة مناطق في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن

ماتوا خلال شهر العسل.. القصة كاملة لوفاة عروسين في حادث بالمنيا

أمريكا: فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي ضربة كبيرة لبوتين

ضربة موجعة للاحتلال.. ماذا فعل العرب في كأس العالم أثار دهشة الغرب؟

شاهده الآن قبل الاختفاء ... حامي الأرض يظهر فى سماء مصر حاليا

مجدي طلبة: هزيمة السوبر وراء تراجع الزمالك في الدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكانهم مش المطبخ.. فتاة تنافس شاب على تنطيط الكرة في كأس العالم|فيديو

ضربوا الممرضات بالكرباج .. جمال شعبان يضع حلولا لأزمة مستشفى قويسنا

بعد بكائها وتخوفها من الحضور.. جلسة تصوير شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر

بحضور كبار الشخصيات.. إليسا تحيي حفلا على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

مكمل ولَّا ماشي؟.. تفاصيل جديدة حول تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ