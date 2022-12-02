عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شعيب : مطروح تذخر بالعديد من المقومات والإمكانيات التنموية الاستثمارية والسياحية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الموتمر

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة تذخر بالعديد من المقومات والإمكانيات التنموية الاستثمارية والسياحية، بالإضافة إلى الثروات المعدنية و البترولية والصناعية والزراعية.

طرح الأراضي الواقعة بولاية محافظة مطروح كفرص استثمارية

شركة مياه مطروح تزف بشرى لأهالي مدينة براني.. تعرف عليها

  وأضاف أنه تم  الحفاظ على هذه المقومات من  أجل الأجيال الحالية والقادمة مع تنفيذ تنمية مستدامة واعية تحفظ للأجيال القادمة حقها بأسلوب علمي وعملي من خلال إقامة قاعدة بيانات و توفير المعلومات الكاملة والصورة الواضحة للإمكانيات والموارد المتاحة .


و أشار  أن الخطوات التي اتخذتها محافظة مطروح للتسويق والترويج لفرص الاستثمار بها..قائمة على إتباع كافة التيسيرات ووفقا للقوانين والضوابط الاستثمارية المعمول بها وفقا لقانون الاستثمار رقم 72لعام 2017 بما يحمله من تيسيرات، مع  حصر كافة المناطق  المتاحة بولاية المحافظة أو الجاري وضعها على الخريطة الاستثمارية.


وأوضح أنه   تمت الأعمال التخطيطية من خلال رؤية واضحة ومحددة بالمخطط الإستراتيجى العام لمحافظة مطروح ، والذى تم إعداده من خلال البرتوكول الثلاثى بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومحافظة مطروح  وجامعة الاسكندرية للمدن والقرى التى تم حصر الفرص الإستثمارية  بها ..مُحددا ً بها المساحات والإستخدامات والرؤية التخطيطية  المتنوعة من مشروعات سياحية وزراعية وصناعية وعقارية بكافة مراكز المحافظة.


وأشار محافظ مطروح ان  المحافظة تخطو بخطى غير مسبوقة ومتسارعة فى سجل تاريخها التنموي  مع فتح آفاق المشروعات القومية على أرضها  نظراً للإهتمام الكبير  من القيادة السياسية المصرية  بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن، ومنها إنشاء مدينة العلمين الجديدة كإحدى مدن الجيل الرابع صديقة البيئة وإنشاء الميناء الدولي بمنطقة جرجوب بمدينة النجيلة ..وتطوير  منفذ ميناء السلوم البرى وتطويره على أحدث مستوى والمنطقة اللوجيستية   الملحقة به بما يليق كبوابة مصر الغربية على دول شمال أفريقيا ، بالإضافة إلى خلق مجموعة من شرايين  ومحاور وطرق  تنموية جديدة  والتنمية الكبرى التى يشهدها الساحل الشمالي مع إعادة تخطيطه وفقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020 لخلق مجتمعات عمرانية واستثمارية جديدة   من المشروعات التنموية والقومية  مع تمتع مطروح بالاستقرار والأمن وجذب ثقة المستثمرين بمصر وخارجها .

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات المقومات الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

سويسرا تجمّد أصولاً روسية بـ 8 مليارات دولار

القرآن منارة للحياة.. جورج قرداحي يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام .. فيديو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2 ديسمبر 2022 .. تحسن مالي لهؤلاء وزواج ناجح للعقرب

علي معلول وفرجاني ساسي يعتزلان اللعب دوليا مع منتخب تونس .. تفاصيل

10 أعمال يصل ثوابها للميت بعد وفاته.. تعرف عليها

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 : قرارات حكيمة وجريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ