شعيب : مطروح تذخر بالعديد من المقومات والإمكانيات التنموية الاستثمارية والسياحية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة تذخر بالعديد من المقومات والإمكانيات التنموية الاستثمارية والسياحية، بالإضافة إلى الثروات المعدنية و البترولية والصناعية والزراعية.

وأضاف أنه تم الحفاظ على هذه المقومات من أجل الأجيال الحالية والقادمة مع تنفيذ تنمية مستدامة واعية تحفظ للأجيال القادمة حقها بأسلوب علمي وعملي من خلال إقامة قاعدة بيانات و توفير المعلومات الكاملة والصورة الواضحة للإمكانيات والموارد المتاحة .



و أشار أن الخطوات التي اتخذتها محافظة مطروح للتسويق والترويج لفرص الاستثمار بها..قائمة على إتباع كافة التيسيرات ووفقا للقوانين والضوابط الاستثمارية المعمول بها وفقا لقانون الاستثمار رقم 72لعام 2017 بما يحمله من تيسيرات، مع حصر كافة المناطق المتاحة بولاية المحافظة أو الجاري وضعها على الخريطة الاستثمارية.



وأوضح أنه تمت الأعمال التخطيطية من خلال رؤية واضحة ومحددة بالمخطط الإستراتيجى العام لمحافظة مطروح ، والذى تم إعداده من خلال البرتوكول الثلاثى بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومحافظة مطروح وجامعة الاسكندرية للمدن والقرى التى تم حصر الفرص الإستثمارية بها ..مُحددا ً بها المساحات والإستخدامات والرؤية التخطيطية المتنوعة من مشروعات سياحية وزراعية وصناعية وعقارية بكافة مراكز المحافظة.



وأشار محافظ مطروح ان المحافظة تخطو بخطى غير مسبوقة ومتسارعة فى سجل تاريخها التنموي مع فتح آفاق المشروعات القومية على أرضها نظراً للإهتمام الكبير من القيادة السياسية المصرية بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن، ومنها إنشاء مدينة العلمين الجديدة كإحدى مدن الجيل الرابع صديقة البيئة وإنشاء الميناء الدولي بمنطقة جرجوب بمدينة النجيلة ..وتطوير منفذ ميناء السلوم البرى وتطويره على أحدث مستوى والمنطقة اللوجيستية الملحقة به بما يليق كبوابة مصر الغربية على دول شمال أفريقيا ، بالإضافة إلى خلق مجموعة من شرايين ومحاور وطرق تنموية جديدة والتنمية الكبرى التى يشهدها الساحل الشمالي مع إعادة تخطيطه وفقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020 لخلق مجتمعات عمرانية واستثمارية جديدة من المشروعات التنموية والقومية مع تمتع مطروح بالاستقرار والأمن وجذب ثقة المستثمرين بمصر وخارجها .