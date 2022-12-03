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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروسان يحتفلان بزفافهما مع "الشيشة" في الهند.. شاهد

شاهد احتفال عروسين
شاهد احتفال عروسين بزفافهما مع "الشيشة" في الهند

يبحث العديد من الأزواج عن طرق غريبة للاحتفال بزفافهم وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي ليصبحوا حديث العالم، ولكن الهند تحتل المركز الأول في مقاطع الزفاف الصادمة من الدخلات إلى الاحتفالات والمواقف الغريبة التي توثقها الكاميرات.

انتشر مقطع فيديو صادم على وسائل التواصل الاجتماعي لعروسين أثارا الجدل في الهند بصعودها على المسرح مع شيشة في أيديهما.


زفاف مع الشيشة

كان العروسان دولها ودولهان يحولان التعبير عن حبهما للشيشة فقررا التقاط الصور ومقاطع الفيديو معها خلال حفل زفافهما مما عرضهما لانتقادات شديدة.

يُظهر الفيديو عروسًا مرتدية ساري كستنائي تقف بجانب العريس الذي يرتدي بدلة على خشبة المسرح وبجانبهما تظهر شيشة ضخمة.

أخذ العريس من الشيشة نفخة كبيرة ثم بدأ تبادلها مع العروس في فمها، وهو ما أثار دهشة المعازيم.

انتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهند وخارجها، وفي حين وجده البعض مشاركة للاهتمامات، إلا أن الكثيرون انتقدوا العروسان على سلوكهما المضر بالصحة، وتفاخرهما به.

https://www.instagram.com/reel/Cllp8CojqnO/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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