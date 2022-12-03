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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1228 مبايعة بقيمة 3.31 مليار درهم منها 176 مبايعة للأراضي بقيمة 998.19 مليون درهم و1052 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.32 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 124 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 81 مبايعة بقيمة 285 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 97 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 138 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 109 مبايعة بقيمة 275 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 108 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.37 مليار درهم منها 61 رهن أراض بقيمة 243.78 مليون درهم و273 رهن فلل وشقق بقيمة 1.13 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 191 مليون درهم وأخرى في منطقة الممزر بقيمة 129 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 38 هبة بقيمة 113.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثانية بقيمة 21 مليون درهم.

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