كأس العالم 2022.. أحلام هولندا تصطدم بقوة أمريكا في ثمن النهائي

يلتقي منتخب هولندا لكرة القدم مع نظيره الأمريكي، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم (قطر 2022).

ويحلم منتخب هولندا بقيادة مديره الفني لويس فان خال، بالفوز على منتخب أمريكا في مباراة اليوم، ومواصلة التقدم في البطولة.

واعترف لويس فان، في المؤتمر الصحفي لمواجهة ثمن النهائي، بقوة منتخب أمريكا “فنيا وبدنيا”، لكنه شدد على قدرة الطواحين في تجاوز هذه العقبة والمرور لربع النهائي.

كان منتخب هولندا تأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من انتصارين على السنغال وقطر، وتعادل مع الإكوادور.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب أمريكا الذي تأهل إلى الدور ثمن النهائي بشق الأنفس، في تعطيل طواحين هولندا بتحقيق الفوز، والصعود لربع النهائي.

وحجز منتخب أمريكا مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، خلف منتخب إنجلترا المتصدر بـ 7 نقاط.

ويلتقي متصدر أول كل مجموعة مع الوصيف، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022.