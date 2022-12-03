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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق اختبارات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى لعام 2022 / 2023 بأسوان

البطل الأولمبى بأسوان
البطل الأولمبى بأسوان

أعلنت محافظة أسوان عن فتح باب التسجيل فى اختبارات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى لعام 2022 / 2023 وذلك لمرحلة البراعم فى رياضات الملاكمة والتايكوندو والجودو وتنس الطاولة، تحت شعار "مصر تستكشف أبطال المستقبل" وفى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان.

 ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتقديم سلسلة من البرامج والأنشطة والمسابقات والمهرجانات الرياضية والشبابية التى تهدف إلى تنمية المهارات وإكساب الخبرات مع دعم ورعاية المواهب من أبنائنا الشباب ومختلف الفئات العمرية ، بجانب أهمية ودور ذلك فى إستغلال الأفكار المبدعة والطاقات الكامنة لهذه الفئات وتوجيهها فى الطريق السليم لتحقيق مستقبل أفضل لهم ولوطننا الغالى مصر.

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البطل الأولمبى

وفى نفس السياق أكد ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى يهدف إلى إكتشاف المواهب الرياضية وإعدادهم وتأهيلهم بالشكل الأمثل ليكونوا أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية.

وأشار إلى أن الإختبارات تضم رياضة الملاكمة للبنين مواليد 2010 و2011، ورياضة التايكوندو للبنين والبنات مواليد 2011 متميز و2012 و2013 ، بالإضافة إلى رياضة الجودو للبنين والبنات مواليد 2013 و2014 ، فضلاً عن رياضة تنس الطاولة للبنين والبنات مواليد 2016 و 2017.

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وأوضح ناصر سليم بأن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم فى الإختبارات هى صورة شخصية للاعب مقاس ( 4×6 )، وصورة لشهادة الميلاد ، بجانب صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر مدون بها رقم تليفون واتس حيث تقدم الأوراق والمستندات بمديرية الشباب والرياضة (الإدارة العامة للرياضة ) بديوان عام المحافظة .

وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إحالة وقائع المخالفات الواردة بتقرير لجنة الأتوبيس الطائر التى تم تشكيلها برقم 273 لسنة 2022 للتحقيق من خلال الشئون القانونية بالمحافظة تمهيداً لإحالتها إلى النيابة المختصة سواء كانت النيابة العامة أو النيابة الإدارية طبقاً لحالة كل واقعة بعد قيام اللجنة بالتفتيش المفاجئ داخل عدد من الإدارات بمقر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو.

جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ مع أعضاء لجنة الأتوبيس الطائر برئاسة العميد أحمد عز مدير عام الأمن بالمحافظة، حيث استمع اللواء أشرف عطية لنتائج الزيارة المفاجئة للجنة لمركز ومدينة كوم أمبو، والتى رصدت عدد من المخالفات الإدارية والمالية والجنائية.

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