قومى المرأة بأسوان: تنفيذ 20 جلسة دوار بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنفيذ سلسلة الأنشطة والبرامج التوعوية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

من جانبها، صرحت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، فى بيان صحفى، بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم 20 من جلسات الدوار، استهدفت توعية 974 سيدة ورجلا داخل قرى الكلح غرب والصعايدة والنصراب بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرى أبو سمبل وكشتمنة شرق وغرب وقسطل وتوماس وعافية وأدندان بمركز نصر النوبة، علاوة على قرية حجازة بمركز كوم أمبو.

جلسات الدوار

جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن الجلسات تناولت إجراء العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بجانب موضوعات ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الراهنة.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قرر إحالة وقائع المخالفات الواردة بتقرير لجنة الأتوبيس الطائر التى تم تشكيلها برقم 273 لسنة 2022 للتحقيق من خلال الشئون القانونية بالمحافظة تمهيداً لإحالتها إلى النيابة المختصة سواء كانت النيابة العامة أو النيابة الإدارية طبقاً لحالة كل واقعة بعد قيام اللجنة بالتفتيش المفاجئ داخل عدد من الإدارات بمقر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو.

وكشف محافظ أسوان، عن أن إيفاد لجان الأتوبيس الطائر لمواقع الخدمات يستهدف الوقوف على حقيقة الشكاوى الواردة من المواطنين الشرفاء للمحافظ على أرض الواقع بعد فرزها وتجميعها، والتأكد من عدم وجود دعاوى كيدية، ثم التفتيش على القطاعات والإدارات المختصة دون استثناء.

أنشطة متنوعة

جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

وأشار المحافظ إلى أن نتائج هذه اللجان تعتبر بمثابة إنذار للجميع ، لأنها سيترتب عليها إجراء حركة تنقلات للقيادات المحلية، حيث لن يسمح بوجود مسئول لدية قصور فى أداء واجباته الوظيفية، ومهامه المنوطة له تجاه تقديم جميع الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب.

وشدد أشرف عطية على أن هذه المبادرة من المحافظة تأتى لمواجهة الفساد المالى والإدارى بجميع أشكاله وصوره، مع القضاء على بؤر الإهمال والتراخى بالمواقع الخدمية المختلفة لتلافى جميع السلبيات أولاً بأول، لافتاً إلى أنه سيتم الاستمرار فى الزيارات المفاجئة للجنة الأتوبيس الطائر.