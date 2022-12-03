مواجهات نارية.. مواعيد مباريات دور الـ 16 بكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، السبت، مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، حيث ستكون البداية بمواجهة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، المقرر لها في تمام الخامسة مساءً، وتستمر منافسات الدور الحالي حتى الثلاثاء القادم.

وأسدال الستار على دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022، أمس الجمعة، ليبدأ فصل جديد من المونديال، لن يكون فيه فرصة جديدة للمهزوم، حيث سيغادر الخاسر قطر فورا، بينما يستمر الفائز في مواصلة مشواره بالمونديال، إلى أن يقام النهائي يوم 18 ديسمبر الجاري، على ملعب لوسيل.

المتأهلون لدور الـ 16:

هولندا - السنغال - إنجلترا - الولايات المتحدة الأمريكية - الأرجنتين - بولندا - فرنسا - أستراليا - اليابان - إسبانيا - المغرب - كرواتيا - البرازيل - سويسرا - البرتغال - كوريا الجنوبية.

المودعون:

الإكوادور - قطر - إيران - ويلز - المكسيك - السعودية - تونس - الدنمارك - ألمانيا - كوستاريكا - بلجيكا - كندا - الكاميرون - صربيا - أوروجواي - غانا.

مواعيد مباريات دور الـ 16 بكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة:

هولندا - أمريكا، السبت، الخامسة مساءً.

الأرجنتين - أستراليا، السبت، التاسعة مساءً.

فرنسا - بولندا، الأحد، الخامسة مساءً.

إنجلترا - السنغال، الأحد، التاسعة مساءً.

اليابان - كرواتيا، الاثنين، الخامسة مساءً.

البرازيل - كوريا الجنوبية، الاثنين، التاسعة مساءً.

المغرب - إسبانيا، الثلاثاء، الخامسة مساءً.

البرتغال - سويسرا، الثلاثاء، التاسعة مساءً.

وتنقل مباريات كأس العالم 2022 “حصريا” في الشرق الأوسط والسعودية، عبر شبكة "بي إن سبورتس"، ومجموعة قنوات “الكأس” القطرية، كما تنقل قناة الرياضية المغربية الأرضية مباريات أسود الأطلس “مجانا”.