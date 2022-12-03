تعليم أسوان: اجتماع للاهتمام بالتنمية المهنية للكوادر التعليمية

عقد عبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان اجتماعا مع الموجهين المستهدفين لحضور البرنامج التدريبي (أساليب وفنيات وصياغة الأسئلة فى نظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية) بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، وحسين إبراهيم مدير إدارة التدريب حيث يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بالاهتمام بالتنمية المهنية للكوادر التعليمية .

ويستهدف البرنامج التدريبي ١٤ موجها من مختلف الإدارات بواقع موجه لكل مادة دراسية ( اللغة العربية - اللغة الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية - إحياء – تاريخ – جغرافيا - رياضيات تطبيقية - رياضيات بحتة - فلسفة ومنطق - علم نفس – كيمياء – فيزياء - جيولوجيا ) والمقرر عقده في المدينة التعليمية بمدينة ٦ أكتوبر بالقاهرة يومى الاثنين والثلاثاء 5 و 6 ديسمبر القادم .

برامج تدريبية

وبدأ وكيل المديرية الاجتماع بالترحيب بالحضور ، مؤكداً على ضرورة المشاركة الفعالة خلال ورش العمل المنعقدة بالتدريب وتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب ونقل محتوى التدريب إلى زملائهم الموجهين وذلك بعقد برامج تدريبية لهم فور عودتهم مع التنسيق والتعاون مع إدارة التدريب وأقسام التدريب بالإدارات لتنفيذ هذه البرامج التدريبية .

وكلف لطفى موجهى العموم لكل المواد بالإشراف على تنفيذ هذه التدريبات على أن يقوم السادة الموجهون الذين تم تدريبهم بتدريب السادة المعلمين الأوائل بكل مدرسة ثانوية ونقل محتوى التدريب إلى زملائه المعلمين بالمدرسة ، وفى نهاية الاجتماع أكد وكيل المديرية على ضرورة أن يكون الموجهون صورة مشرقة متميزة لتعليم أسوان وخير ممثل له خلال التدريب ، وتمنى لهم التوفيق .

أنشطة تعليمية

وكان قد عقد عبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، سلسلة اجتماعات؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، ومنها اجتماعا موسعا بمديرى المدارس الرسمية المتميزة للغات، ومسئولى التجريبيات بالمديرية والإدارات، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، وغنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية، وعبير أبو النجا مدير إدارة التجريبيات لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس اللغات وأهم التعليمات الصادرة من خلال الكتب الدورية المختلفة.

وقدم وكيل المديرية التحية لمديري المدارس على الجهد المبذول منذ بداية العام الدراسى ، واستعرض أبرز المشكلات التى واجهتهم خلال الفترة الماضية، وكان منها وجود عجز ببعض التخصصات فى المواد الدراسية والأنشطة وبعض المشكلات الخاصة بأعمال الصيانة واستمع لبعض مقترحاتهم.