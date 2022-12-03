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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة وندوات توعية للمواطنين لتنفيذ مبادرة "لا للأكياس البلاستيكية" بالإسكندرية

استمرار حملات التوعية
استمرار حملات التوعية لمبادرة الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار حملات وندوات التوعية للمواطنين على كافة المستويات لتنفيذ مبادرة "لا للأكياس البلاستيكية" للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكذلك طباعة وتوزيع ملصقات التوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية وأضرارها على الصحة والبيئة والمجتمع والتغيرات المناخية، وتشجيع المواطنين على ضرورة استخدام بدائل صديقة للبيئة.

وفي هذا الإطار، قام حي الجمرك تحت إشراف اللواء وليد البيلي رئيس الحي، بتنظيم ندوة حول الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والأضرار التي تسببها المواد البلاستيكية على الصحة والبيئة والمجتمع، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارة شئون البيئة بالإسكندرية.

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وفي حي العجمي برئاسة السيد موسى، نظمت الأجهزة المعنية ندوة توعوية حول أضرار استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام، كما تم توزيع ملصقات للتوعية بالمبادرة وأهمية دور الفرد في الحفاظ على البيئة وحث المواطنين علي الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام واستبداله ببدائل لا تضر البيئة.

وفي حي المنتزة ثان برئاسة الأستاذة هدى أبو كليلة، تم عقد ندوة توعوية في إطار استراتيجية الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث دارت محاور الندوة حول الأضرار الصحية الخطيرة التي تسببها الأكياس البلاستيكية، والتي تتمثل في تفاعل الطعام مع الأكياس، و لا سيما إذا كان الطعام ساخن، والذي يسبب تغيرات واضطرابات هرمونية في الجسم، و التأكيد على أن إحدى الطرق المهمة للحد من تلك المخاطر هو استعمال الأكياس الصديقة للبيئة وعلى رأسها الأكياس الورقية أو القماشية، مما يؤدي لتحسين الصحة العامة للإنسان.

ونظمت إدارة شئون البيئة بحي العامرية أول برئاسة اللواء أشرف بدران ندوة عن خطورة استخدام الأكياس البلاستيكية حيث تم تقديم عرض شمل طريقة تصنيع البلاستيك وطرق التخلص من النفايات البلاستيكية وخطورة استخدامها علي صحة الإنسان والاقتصاد وعرض بدائل لحل المشكلة.

وقام المختصون بحي العامرية ثان تحت إشراف محارب هيلع رئيس الحى، بعمل ملصقات ونشرات توعوية وتوزيعها علي المواطنين بالحي، حيث تم توزيع النشرات من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وكذلك بالأسواق وأصحاب المحلات التجارية والسوبر ماركت والافران، للتوعية بأضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على البيئة والصحة و المجتمع، و التوعية  باستخدام بدائل صديقة للبيئة مثل الأكياس الورقية و القماش والبلاستيك القابل للتحلل.

وفي حي شرق كلفت الدكتورة رباب مدني رئيس الحي الجهات المعنية بالحى بتكثيف جهودها وإقامة الندوات والحملات التوعوية بالجهات التابعة والأماكن العامة والمدارس بجميع نطاق الحي، حيث تم عقد ندوة تحت عنوان  "الأكياس البلاستيكية كارثة العصر علي الكائنات الحية"، وتناولت الندوة الحديث عن خطر استخدام الأكياس البلاستيكية على الحياة والكائنات الحية والبحرية وتأثير استخدامها على ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

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