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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قاسم البداية.. الإسكندرية على موعد مع أشد وأخطر النوات

الإسكندرية ترفع درجة
الإسكندرية ترفع درجة التأهب استعدادًا لنوة قاسم

الإسكندرية والسواحل الشمالية على موعد مع نوة “قاسم”، وهي من أخطر وأشد النوات على المحافظات الساحلية، وذلك بعد انتهاء نوة المكنسة ونوة باقي المكنسة بهدوء على عكس السنوات الماضية.

ويبدأ موسم النوات الحقيقي في الإسكندرية بنوة المكنسة في منتصف نوفمبر، وقد أطلق عليها هذا الاسم لشدة الرياح بها، حيث تهب رياح شمالية غربية "تكنس" البحر نسبة إلى التيارات البحرية الشديدة التى يشهدها البحر أثناء تلك النوة، ويتبعها نوة قاسم.

وتعتبر الإسكندرية الأكثر تعرضًا للنوات وهبات الرياح لموقعها المتميز علي البحر الأبيض المتوسط.

والنوات عبارة عن رياح قادمة من البحر إلى الأرض في الغالب، وتأتى في بعض الأحيان بالأمطار الشديدة وأخرى تأتي برياح ساخنة في الصيف تؤثر على الحياة اليومية، ويعرف مواعيدها الكثير من الخبراء المعنيين بحالة الطقس والبحر، وكذلك الصيادون.

تعريف "النوة"

"النوة" هي كلمة اعتاد مواطنو محافظة الإسكندرية والمدن الساحلية على سماعها خلال فصلي الخريف والشتاء، وهي إحدى الظاهر المناخية التي تتميز بوجود رياح شديدة تثير اضطراب البحر، وارتفاعا في موج البحر، وتشمل أمطارا غزيرة قد تتبعها سيول.

وترتبط النوة بهطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية، وكثيرًا ما تؤثر على حركة الملاحة والصيد، حتى أن أغلب أسماء النوات أطلقها الصيادون أثناء رحلاتهم حتى يستطيعوا تمييز هذه الأيام الممطرة عن غيرها.

نوة قاسم

وتأتي نوة “قاسم” في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة تسمى الرياح بالاتجاه الذي تأتي منه.

سبب التسمية

ويشاع أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى قاسم، والذى تعرض للغرق في تلك النوة، ما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.

الإسكندرية ترفع درجة التأهب

وقد أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح أمس، الجمعة.

وقررت الشركة وقف الإجازات و بدل الراحات، وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية، وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

الاسكندرية نوة قاسم السواحل الشمالية تقلبات جوية حركة الملاحة رياح شديدة الصيادين

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