التفاصيل الكاملة لتحطم أتوبيس بعد اصطدامه بسيارة نقل فى مطروح

وقع صباح اليوم، السبت، حادث مأساوى إثر تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق مطروح إسكندرية الساحلى أمام مدينة الحمام.



غرفة العمليات تتلقى بلاغا

استقبلت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق مطروح إسكندرية الساحلى أمام كارتة مدينة الحمام.

11 سيارة إسعاف

أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بمطروح أن هناك 11 سيارة إسعاف انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقى بلاغ بوقوع الحادث بطريق مطروح إسكندرية الساحلى، وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى الحمام.

صور الحادث

وحصل “صدى البلد” على صور الحادث الذي وقع صباح اليوم، السبت، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 28 آخرين، وتظهر الصور تحطم مقدمة الأتوبيس تماما.

عدد المصابين

أسفر الحادث الذى وقع بطريق مطروح إسكندرية الساحلى أمام مدينة الحمام عن مصرع شخص وإصابة 28 آخرين.

أسماء ضحايا الحادث

حصل “صدى البلد” على أسماء ضحايا الحادث، وهم جثة باسم مجند صابر هدية، 67 سنة، الإسكندرية، بالإضافة إلى 28 مصابا، وهم: محمد أحمد محمد يوسف، 40 سنة، الإسكندرية، اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالساق اليسرى وسحجات بالجسم، ووائل عربي مصطفى محمد، 44 سنة، الإسكندرية، كدمة شديدة بالصدر ونزيف من الأنف، وحمدى الدسوقى مراد، 38 سنة، الإسكندرية، جرح بفروة الرأس وكدمة شديدة في الظهر والقدم اليسرى، ومحمود محمد عبد السلام، 30 سنة، البحيرة، سحجات متفرقة بالجسم، ومحمود أحمد عرابى محمود، 32 سنة، الإسكندرية، جرح قطعى بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم، ومحمد مصطفى عثمان مصطفى، 43 سنة، البحيرة، اشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح بالقدم اليمنى وسحجات بالجسم، ومحمد رشدى محمود سالم، 47 سنة، والإسكندرية، كدمة شديدة وسحجات بالقدم اليسرى، وأحمد حسن عطية، 24 سنة، البحيرة، كدمة شديدة بالظهر والقدم اليسرى سحجات بالقدمين.

وحسن وداعة الله حسن، 56 سنة، الإسكندرية، جرح قطعى بالقدم اليسرى وكدمة شديدة بالظهر، وسامح أحمد سلامة، 32 سنة، الإسكندرية، كدمة شديدة بالكتف اليسرى، وأحمد حسن أمين خطاب، 33 سنة، الإسكندرية، كسر مضاعف بالساق اليمنى وكدمة بالظهر، ومحمد خميس حسين، 45 سنة، الإسكندرية، جرح قطعي بالجفن الأيسر وجروح بالقدمين وسحجات بالجسم، ومحمد إسماعيل محمد 50 سنة، البحيرة، كدمات بالقدمين والرقبة.

وأحمد فاروق أحمد، 39 سنة، الإسكندرية، كدمة شديدة بالظهر والقدم اليسرى وسحجات بالقدمين وكدمة شديدة بالرقبة، ومحمد علي عبد الحميد، 47 سنة، مطروح، كدمة بالساق اليسرى، وسيف الدين محمد جابر، 55 سنة، الإسكندرية، جرح قطعي بالساقين وكدمة بالذراع اليسرى، ومستور ممدوح عبد السلام، 31 سنة، البحيرة، كدمات بالقدم اليسرى والذراع اليسرى، وعيسى عبد الحميد عوض، 31 سنة، الإسكندرية، جرح بالوجه وسحجات بالذراع اليمنى، وسعيد صبحى إدريس، 55 سنة، البحيرة، جرح متهتك بالأنف والجبهة وكسر بالساق اليسرى، ومحمد رشدى محمود، 39 سنة، الإسكندرية، كدمة شديدة بالقدم اليسرى.

وأحمد كامل إسماعيل، 37 سنة الإسكندرية، كدمات بالصدر والقدمين، ومحمد محمود حسين، 46 سنة، الإسكندرية، كدمة بالساق اليسرى، وحسين عوض سعد، 29 سنة، الإسكندرية، كدمة شديدة بالظهر والقدم اليسرى وسحجات بالقدمين، ومحمد خميس عبد المنعم، 36 سنة، البحيرة، كدمة بالصدر وسحجات بالقدم اليسرى، ومحمد محمود أحمد، 31 سنة، البحيرة، كدمة بالساق اليسرى وسحجات بالجسم، وجمال حسن حنفي، 52 سنة، الإسكندرية، جرح سطحى بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم، ومحمود محمد أحمد محمود، 26 سنة، الإسكندرية، كدمة بالساق اليسرى، وحاتم منصر محمد، 39 سنة، الإسكندرية، كدمة بالذراع اليسرى وسحجات بالجسم.

مستشفى الحمام يستقبل ضحايا الحادث

استقبل مستشفى الحمام المركزى ضحايا الحادث، الذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 28 آخرين.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الجثامين تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.