رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد منشآت كلية الطب البيطري بأبيس

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، منشآت كلية الطب البيطري بأبيس، لمتابعة أعمال التطوير التي تجرى بالكلية، والوقوف على نسب تنفيذها، وذلك في ظل خطة متكاملة يتم إعدادها للتوسع والتطوير المستمر في مباني ومنشآت الجامعة.



كان فى إستقبال رئيس الجامعة ونائبه، الدكتور سامي خليل عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، والمدير التنفيذي للمنشآت الجامعية، ومسئولي الإدارة الهندسية بالجامعة.

وقد استمع رئيس الجامعة خلال الزيارة إلى إحتياجات الكلية من الأبنية والمعامل اللازمة لحسن سير العملية التعليمية والبحثية والخدمية، ووجه بضرورة الإنتهاء من المبانى الجديدة وفقاً لجدول زمنى محدد وتكون مجهزة علي أعلى مستوى من حيث الجودة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية والتدريبية والبحثية.