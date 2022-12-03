شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية توضح آليات عمل الدفع الإلكتروني

قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، إن الدولة المصرية تتجه إلى التحول الرقمي والشمول المالي، فضلًا عن أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبران شيئًا رئيسيًا لاستخدامهما من ناحية التحول الرقمي خاصة مع أزمة كورونا؛ والتي دفعت المواطنين بالتعامل عن بُعد وشجعت الناس على الدفع الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي وأبلكيشن موبايل أو التطبيقات لأخذ الخدمات من خلالها.

أضاف "سعيد"، خلال تصريحات تلفزيونية، أننا وجدنا في ذلك تشجيع للمواطنين على الممارسة، وتغيير النمط الفكري، خاصة وأننا وجدنا في الدولة المصرية أنه من خلال تشريعاتها وقراراتها دفعت الناس ناحية استبدال اللا نقدية من خلال الدفع الإلكتروني حتى أصبحت الجهات الحكومية الآن لاتقبل أي مبلغ تحت الـ500 جنيه إلا بشكل الدفع الإلكتروني، مما عمل على زيادة شركات الدفع الإلكتروني وأيضا خدماتها تزيد وانتشارها في الشوارع وزيادتها بشكل كبير.

أوضح رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، أن شركات الدفع الإلكتروني تعمل على توفير فرص عمل بشكل كبير، إلى جانب الاستثمار في هذا القطاع؛ كما أنها تساهم في تغيرات المناخ، والاسترشاد من ناحية الطاقة؛ لأنه يتم ميكنة الأمور وتسهيل الأمور على الناس وتوفير طريقة النقل والمواصلات، وأصبح ينتهي المشوار ويأخذ الخدمة من بيته أو من خلال أقرب نقطة بجانب منزله؛ مما يساهم من الاسترشاد للطاقة وتغير المناخ.