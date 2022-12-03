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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقاول يعيد 300 ألف جنيه بعد إيداعها بالخطأ في حسابه البنكي

المقاول سيد سمير
المقاول سيد سمير

أعاد مقاول من أبناء مدينة ملوى جنوب المنيا، مبلغًا يتجاوز الـ300 ألف جنيه بعد إيداعها بالخطأ بحسابه البنكي، في أحد البنوك، حيث عبر عن سعادته برد المبلغ لأنه يعد بمثابة أمانة ردها لأصحابها، دون انتظار أي مقابل.

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وقال سيد سمير محمود، إنه يعمل مقاولاً في مجال المعمار بمحافظة المنيا، وتلقي مبلغ 300,300 ألف جنيه عن طريق الخطأ على حسابه البنكي، موضحًا أن أحد البنوك حول بالخطأ 300 ألف جنيه مصري إلى حسابه الشخصي، وسرعان ما أعاد المبلغ كاملا، دون تردد.

مؤكدًا: "دي أمانة ولازم ترجع لأصاحبها في أي مكان"، وتابع: لم أتردد في رد المبالغ للحظة واحدة لأنني تعلمت أن الأمانة شرف.

وأضاف، فوجئت بإيداع المبلغ الضخم بحسابي، فقمت برده، ولم أفكر في طلب نسبة من المبلغ، كمل يفعل البعض، وقررت أن أعيده لأرضي ضميري.

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